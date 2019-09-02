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專業髮型師：「這件事」沒做，不只長細菌還讓髮質變好差

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▲▼專業髮型師：這件事沒做讓髮質變差 。（圖／翻攝自IG）

▲不只是造型，沒定期清理電捲棒也是傷害髮質的原因。（圖／翻攝自IG/exzuka）

編輯/ Lily

每天都化妝的你，知道刷具和粉撲都要定時清潔和更換，才不怕細菌滋生，使得肌膚越來越差。那麼頭髮的造型用具呢？像是每天用的電捲棒和直髮夾，也該要定時清潔才能杜絕細菌，甚至連電線怎麼收都大有學問。

▲▼專業髮型師：這件事沒做讓髮質變差 。（圖／翻攝自IG）

▲電熱夾和刷具一樣都要清潔保養才能增加壽命。（圖／翻攝自IG/ghdtaiwan，以下同）

專業髮型師提醒，頭髮造型工具和彩妝工具一樣，若是不正確清潔或是不清潔，很容易就會成為孳生細菌的溫床。因為造型前我們都會抹上造型品，當電捲棒或直髮夾碰上髮油或是髮蠟，就會影響工具的塗層，油油的造型品更容易吸附髒污。下次再使用時，這些髒汙、甚至是細菌都會附著在乾淨秀髮上，進而影響髮質和肌膚狀態。

▲▼專業髮型師：這件事沒做讓髮質變差 。（圖／翻攝自IG）

▲電線請記得不要常常捲。

先別擔心，清理頭髮造型工具的方式相當簡單，使用完待電器冷卻後，再用濕布將表層髒污擦掉，接著再用乾布擦拭一次。若可以的話，收藏時不要將電線捲起來，幫助延長電器的壽命。

▲▼專業髮型師：這件事沒做讓髮質變差 。（圖／翻攝自IG）

▲每天接觸頭皮的梳子也別忽略。

除了造型用品之外，更別忘了每天會接觸頭皮的梳子也要清洗。髮型師表示，一周至少清潔一次，建議用洗髮精加水，用浸泡的方式將卡在梳子上的造型品軟化，接著用乾毛巾將梳子上的水分擦乾，最後再自然陰乾就完成。

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關鍵字：

清潔, 造型工具, 髮型
fashion.net

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