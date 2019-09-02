擺脫油膩、油臭味！頭皮清潔養護3步驟　洗髮做對清爽又飄香

▲忽略頭皮清潔的重要性，小心容易頭油還可能有頭臭味。(圖／翻攝IG@dhc_official_jp、@3.48kg)

記者張毓容／綜合報導

頭皮是臉部肌膚的延伸，也是美麗髮絲的根基，然而生活中的灰塵、油垢、空汙微塵粒子和皮脂分泌會累積堆疊於頭皮，但有許多人都以為洗頭就是把頭髮洗乾淨就好，頭皮的清潔卻常常被忽略。頭皮髒污、油脂沒有清除乾淨，不僅會使出油狀況日趨嚴重，還可能散發出令人尷尬的油臭異味。

擁有亮麗秀髮的關鍵是健康的頭皮，以色列天然植萃香氛保養品牌SABON就以淨化、清潔、修護等頭皮清潔養護的簡單3步驟，打造全新植系髮肌護理系列5項新品，從頭皮延伸到髮絲、髮尾，讓頭皮潔淨健康，秀髮柔亮，從此做個頭髮清爽又飄香的香香女孩。

▲SABON 以色列綠玫瑰 死海鹽頭皮潔淨霜，300g，NT$1,880。(圖／品牌提供)



第一步：淨化頭皮，去除老廢角質

首先使用針對頭皮清潔研發的死海鹽頭皮潔淨霜，富含譽有「大地的奇蹟」之稱的死海礦鹽，能溫和去除老廢角質，徹底清除堆積在頭皮的髒汙與油脂，另外添加了薄荷醇，使用瞬間涼爽舒適，鎮定頭皮，讓頭皮回歸放鬆、舒爽、輕盈的狀態。

▲SABON 經典洗髮乳，300ml，NT$980；溫和淨化洗髮乳，200ml，NT$780。(圖／品牌提供)



第二部：溫和清潔，同時保濕髮絲

依據個人狀況，可選擇與頭皮Ph5.5數值接近的弱酸性配方的經典洗髮乳，不含 SLS介面活性劑以及Paraben 防腐劑，能溫和清潔並適用於所有髮質，還可讓頭皮維持油水平衡，重現光澤柔順秀髮。

若是受損髮質則可選擇溫和淨化洗髮乳，不含介面活性劑（起泡劑）及硫酸鹽，無泡沫配方不僅可以降低頭髮損害，深度淨化秀髮，低刺激成份可保護髮絲纖維，清潔同時不會洗去頭髮的天然油脂多餘水分。



▲SABON 三合一修護髮膜，200ml，NT$1,480；護髮精華液，30ml，NT$1,250。(圖／品牌提供)



第三步：修護髮絲，維持健康

除了頭皮清潔乾淨後，別忘了照顧歷經日曬風吹、日常染燙造型而越來越乾澀的髮絲，植系髮肌護理系列共推出三合一修護髮膜和護髮精液等2種修護品。多效合一的三合一修護髮膜，可修護毛麟片，撫平毛燥並改善受損髮，強化髮絲韌度，可作為瞬間滋潤的潤髮乳，或是作為濕髮時深層滋養的護髮膜，甚至是免沖洗的晚安髮膜等多種用法，讓秀髮恢復柔順蓬鬆與亮麗感。

而護髮精華液擁有不油膩的免沖洗質地，可直接塗抹在乾淨的頭髮上，保護頭髮免受環境破壞因子損害，植萃精華滋養修復髮絲撫平毛躁，立顯光澤與柔順質感。

▲歐舒丹 草本平衡洗髮乳，300ml，NT$980。(圖／品牌提供)



除了SABON外，以天然植萃保養出名的歐舒丹也全新推出草本平衡系列，添加植萃活性成分-普羅旺斯P.D.O薰衣草精華油與源自天然醣類複合成分益生元，有助於平衡頭皮PH值，保護與維持頭皮微生物群的健康平衡，舒緩頭皮刺激發炎問題，不只能溫和洗淨頭皮，同時也讓髮絲更加柔亮閃耀。

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