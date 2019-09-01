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一招變美／賈靜雯好身材全靠「減糖＋重訓」：女生這2部位線條最重要

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▲一招變美／賈靜雯。（圖／記者張毓容攝）

▲賈靜雯肌膚狀態、體態都越來越好，不說真的看不出已過40。(圖、影／記者張毓容攝製)

記者張毓容／綜合報導

憑藉《我們與惡的距離》裡精湛演出，入圍第54屆金鐘獎戲劇節目最佳女主角的賈靜雯，除了幸福的家庭生活讓人羨慕外，更是出了名的不老女神代表，年過40的她，不僅擁有光滑好肌膚，生了3個可愛女兒，體態卻越來越好！尤其金鐘獎典禮即將到來，她更是認真進行身材管理，從飲食、運動到她的忙裡偷懶保養法一次全分享，快來偷學女神越活越年輕的變美招數。

▲一招變美／賈靜雯。（圖／翻攝FB）

▲賈靜雯最近正在執行減糖飲食，多吃蛋白質、蔬菜，並以地瓜、糙米取代白飯。(圖／翻攝賈靜雯FB、IG，以下同)

正在實行減糖計畫

被問到狀態越來越好，賈靜雯笑說「我覺得女人真的是要保養」，不只是臉部，身材體態也是。她分享在看了一些相關書籍和朋友的推薦下，最近在實行減糖計畫，減少甜食的攝取外，還盡量多吃蛋白質、蔬菜，澱粉的部分則是會挑選像是地瓜、糙米等優質澱粉來取代白米飯。

▲一招變美／賈靜雯。（圖／翻攝FB）

▲一招變美／賈靜雯。（圖／翻攝FB）

▲賈靜雯最近專注練手臂和背部線條，線條一好穿起衣服真的不一樣。

勤勞重訓，最注重手臂背部線條

為了能完美現身金鐘紅毯，除了減糖飲食，她最近更勤勞運動、做重訓，因為想練出線條，讓自己的體態更好，她一個禮拜大概會做2～3次重訓，每次至少2個小時，而且她最重視手臂和背部的線條，她笑說其實手臂是女生很在乎但又常忽略的部位，而且「手臂連到背部的線條好不好，穿起衣服來真的會滿不一樣的！」

很忙很累時的偷懶保養法

談到美麗秘訣，賈靜雯認為「只有勤勞的女生才可以維持美麗，這是千古不變的一句話」，她覺得女生心態不能懶，只要一不在乎自己的外表形象，就會讓自己離美麗越來越遠，不可以用「我就是走自然派」當作藉口完全不保養，「就算是走自然派的女生，也還是需要細心保養。」

當然，生活總是會有真的很忙碌很累的時候，她也會偶爾使用「偷懶保養法」，但不是完全不保養，尤其卸妝她絕對不偷懶，卸妝一定認真卸乾淨，保養時才能小偷懶。她會在認真清潔完後，先用化妝水再敷上面膜，等面膜時間到拿下來後，再噴一次化妝水就去睡覺，「如果我真的沒什麼時間、很累的時候，這樣子很簡單。」

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關鍵字：

賈靜雯, 女星, 瘦身, 減肥, 秘訣, 保養, 減糖, 重訓, 偷懶保養法, 美肌
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