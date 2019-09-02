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太濃味道是公害！教你用「一張面紙」檢視香水是否噴過量

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▲▼「一張面紙」檢視香水是否噴過量 。（圖／翻攝自Pinterest）

▲夏日噴出一身迷人香氣是必修功課。（圖／翻攝自Pinterest）

編輯/ Lily

氣溫飆高，每次上下班搭公車或是捷運都是一大挑戰，除了車廂散發陣陣的汗臭味，有時更有過濃的香水味，總讓人頭暈不適。平常也有噴香水習慣的你，知道怎麼噴才不過量，原來一張紙巾就能測試。

▲▼「一張面紙」檢視香水是否噴過量 。（圖／翻攝自Pinterest）

夏季常用的香水和淡香水，香氣大約可以維持4至6小時，香料透過進入肌膚毛孔發揮作用，能使氣味更加持久。所以即便是夏日，香水若噴灑太多，並不會去除異味，反倒是讓香味參雜汗味，令人聞起來更不舒服。

▲▼「一張面紙」檢視香水是否噴過量 。（圖／翻攝自Pinterest）

每天噴香水是一種禮儀，更是一種習慣。久而久之你會習慣這種氣味，進而會噴上越來越多香水。如何才能噴灑最適宜的用量呢？建議大家可以噴上香水後等上5秒，在噴香水的地方放上一張面紙，若面紙黏在肌膚上，則代表香水噴太多，這時你可以慢一點出門使香味消散，又或是可以沾取少許酒精塗抹，幫助稀釋過濃的香氣。

擔心噴過量，還有一個簡單方式就是將香水噴在空氣中，然後走進香氛裡，不將香水直接噴灑在肌膚上，更能使香氣分佈的更均勻。

▲▼「一張面紙」檢視香水是否噴過量 。（圖／翻攝自Pinterest）

若你使用較濃的香水，你可以將香水盡量噴在身體下方，例如膝蓋後面，這樣讓香味不會太突兀，二方面藉由時間使香氣和肌膚慢慢自然融合，讓全身上下充滿宜人淡淡香氣。

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關鍵字：

面紙, 香水, 過量, 夏季
fashion.net

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