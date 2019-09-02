賈靜雯買珠寶傳3個女兒　最愛耳環秀迷人線條

▲賈靜雯分享珠寶經，看到鑽石嘴角不自覺上揚。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

育有梧桐妹、咘咘、波妞3個可愛女兒的賈靜雯，每回穿搭都是女兒矚目的焦點，尤其對她的bling bling珠寶首飾特別感興趣，常把玩她的戒指或鑽石耳環，是否買珠寶前已想到傳承？她表示：「還沒想到分配這些事，但現在是買珠寶的好時間，因為我有三個女兒，都可以傳給她們。｣

▲賈靜雯日前出席De Beers Portraits of Nature高級珠寶展分享珠寶經。（圖／品牌提供，以下同）

私下戴珠寶首飾，賈靜雯最不可或缺的是耳環，「因為讓人第一眼就看到，配上淡妝剛剛好｣，她自認耳際至頸部線條很美，因此靠耳環凸顯優勢，因此戴咘咘與波妞出遊，常可見她戴經典不敗的圈式耳環；而出席大女兒梧桐妹的畢業典禮，也以圓圈造型的珍珠耳環吸睛。

▲賈靜雯鑑賞De Beers逾40克拉的梨形切割白鑽。

日前賈靜雯擔任De Beers頂級珠寶展嘉賓，近距離欣賞品牌逾40克拉的梨形切割白鑽與各式彩鑽，她笑稱一走進店內嘴角就不停上揚，鑽石果然是女人最好的朋友，她將目光停留在粉紅鑽上，「粉鑽的顏色代表幸福，很夢幻｣，她近期的確沉浸在家庭與事業兩得意的幸福氛圍中，強勢問鼎第54屆金鐘獎視后寶座。

▲耳環是賈靜雯平日最喜歡的配件，因為很容易吸引目光。（圖／翻攝賈靜雯臉書）