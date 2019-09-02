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威尼斯／亞曼達塞佛瑞公主裙仙氣爆棚　倪妮同框全身黑「慘變配角」

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▲倪妮、亞曼達塞佛瑞。（圖／CFP）

▲倪妮登上威尼斯影展晚會繼續比美。（圖／翻攝自微博倪妮工作室）

記者鮑璿安／台北報導

76屆威尼斯影展（Venice Film Festival）於8月28日揭開序幕，為期近兩周讓觀眾能夠一睹巨星風采。不光是紅毯備受矚目，連晚會活動也成為女星火藥味十足的較勁場所，美國精靈系演員亞曼達塞佛瑞（Amanda Seyfried）就與大陸女星倪妮跨國罕見同台，引起廣大迴響。

▲倪妮、亞曼達塞佛瑞。（圖／CFP）

▲倪妮、亞曼達塞佛瑞。（圖／CFP）

▲亞曼達塞佛瑞選擇Alexander McQueen 早秋粉色洋裝瞬間從黑幕脫穎而出。（圖／CFP）

30日亞曼達塞佛瑞出席 Jaeger-LeCoultre舉辦的晚會，被譽為精靈美貌的她，梳起頗有女人味的盤髮，妝容為呼應衣著，選擇了淡粉色腮紅以及裸粉口紅。氣質的她穿著 Alexander McQueen 早秋粉色洋裝，不對稱的特殊剪裁加上不收邊的裙擺，讓公主風瞬間有了一絲個性，配上亞曼達塞佛瑞白皙肌膚，呈現出專屬於她的精靈美感，也在全黑色的背景中順勢脫穎而出，一舉一動成為全場焦點。

▲倪妮、亞曼達塞佛瑞。（圖／CFP）

▲倪妮、亞曼達塞佛瑞。（圖／CFP）

▲倪妮氣質五官成為亮點，獨照十分驚艷，同框亞曼達塞佛瑞卻成配角。（圖／CFP）

同場比拼的還有大陸女星倪妮，以仙氣五官強勢角逐威尼斯影展，不同於前日紅毯上的金縷衣裝扮，此次選擇了ALEX PERRY保守牌的黑色簡約禮服，修身長版剪裁更顯倪妮前凸後翹的好身材，腰部採用了亮片設計，在全黑視覺中脫穎而出，不過遺憾的是站在晚會的黑色佈景前方，禮服特色慘被埋沒，剩下精緻的臉孔，卻還是以實力展現東方美。

眾星合照時，亞曼達塞佛瑞與倪妮也罕見跨國同框，引起網友驚呼，「亞曼達真的是仙女」、「倪妮變配角了」、「倪妮在華人中還是很有氣質。」

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關鍵字：

威尼斯影展, Venice Film Festival, 倪妮, 亞曼達塞佛瑞, Amanda Seyfried, Jaeger-LeCoultre, ALEX PERRY, Alexander McQueen
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