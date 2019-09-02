海莉比伯復刻黛妃造型美翻！經典單車褲配大學T　網：驚人相似

▲海莉比伯（Hailey Bieber）在雜誌中演繹黛安娜王妃時尚。（圖／翻攝自IG@haileybieber 、微博）

記者鮑璿安／台北報導

已故黛安娜王妃雖然逝世20多年，造型品味依舊是大家心目中的典範，近期法國版《VOGUE》更請來新婚人妻海莉比伯（Hailey Bieber）演繹全新畫報，重現黛妃生前經典穿搭造型，讓粉絲們驚呼，「以為是黛妃本人。」

▲海莉比伯富有稜角的五官和造型極為相似黛妃引起廣大迴響。（圖／翻攝自IG@haileybieber 、微博）

加拿大歌手小賈斯汀（Justin Bieber）與海莉比伯新婚不久，成為外界矚目焦點。不過小賈嫂絲毫沒有因為新婚而停下工作腳步，身為超模的她近日出鏡法國版《VOGUE》，致敬永遠的最美王妃黛安娜，富有稜角的五官和造型極為相似引起廣大迴響。

▲黛妃（右）生前最愛的單車褲以及大學T。（圖／翻攝自IG@haileybieber 、微博）

畫面中海莉比伯穿著黛妃最愛的單車褲 ，配上oversized大學T打造十足休閒感裝扮，完全顛覆海莉以往的超模造型。更戴上黛安娜出街必備配件，墨鏡以及復古的寶石耳環，梳起金黃短髮，不論是行走或是咬著鑰匙找皮包，都像極了已故的黛安娜王妃，引來不少網友好評。

▲海莉比伯復刻黛妃（圖二）在馬球俱樂部草地的造型。（圖／翻攝自IG@haileybieber ＠princess.diana.forever、微博）

換個角度，海莉比伯穿著黑色西裝外套，下身搭配直筒牛仔褲以及復古馬靴，雙手插口袋隨性的行走在草地上，酷似黛安娜王妃在馬球俱樂部草地的造型，90年代的畫面濾鏡感，讓不少人誤以為是黛妃本人。海莉比伯更在個人IG發文表示，「我非常驚嘆黛安娜王妃時尚和美麗的靈感，感謝您留下這樣的標誌性風格。」

在 Instagram 查看這則貼文 Hailey Rhode Bieber（@haileybieber）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 28 日 下午 4:17 張貼

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