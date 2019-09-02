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43歲林心如差一吋「屁股蛋彈出」　火辣禮服大腿全露逼死地方媽媽

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▲▼ 。（圖／翻攝林心如工作室微博）

▲43歲的辣媽林心如，身材維持得超級好。（圖／翻攝林心如工作室微博）

記者張妤瑄／台北報導

43歲的辣媽林心如，是演藝圈遠近馳名的女強人，最近才分享受不了嘴饞吃泡麵的照片，沒想到出席活動時的身材辣到爆，一點都不像會滿足自己口腹之慾的體態。

林心如上周在大陸出席代言的母嬰品牌記者會，一襲澳洲設計師品牌Toni Maticevski的禮服，讓她大腿曲線全都露，0贅肉的美腿，絕對會逼死地方媽咪。

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▲林心如出席母嬰品牌記者會，但一襲禮服襯出的完美曲線，卻要逼死地方媽咪了！（圖／翻攝林心如工作室微博）

林心如選穿Toni Maticevski的單肩洋裝，不對稱的剪裁相當具有造型感，在裙襬處採用斜開拉鍊的設計，拉鍊底部就是大腿根部，只要差一點點屁股蛋就會完全彈掉出來，對媽媽來說一件高難度的超大尺度洋裝。

雖然如此，顯然林心如對自己如今的身材曲線超有信心，套上這件對下半身零贅肉要求的禮服，依然能神態自若地撐起強大氣場，搭配「紅底鞋」CHRISTIAN LOUBOUTIN的水鑽細帶黑色高跟鞋，恰到好處的為這件有點個性的洋裝畫龍點睛，讓全身穿搭更有氣勢。

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▲林心如穿的這件禮服，裙襬開衩差一點點就會讓屁股蛋彈出。（圖／翻攝林心如工作室微博）

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照片一出後，粉絲們紛紛點讚給予好評，讚賞「女神好美啊！」、「最美的完美女神」、「超級A」、「斜肩已經很驚豔了，沒想到還有大長腿可看」、「女神好美！好有氣質」等。

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▲林心如會與粉絲們分享她日常的餐食，只見雖然她也會忌口，但想吃的時候，連泡麵也照吃不誤。（圖／翻攝林心如微博）

關鍵字：

林心如, Toni Maticevski, 時尚穿搭, CHRISTIAN LOUBOUTIN, 紅底鞋, Nuna
fashion.net

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