感情「曖昧不清」的星座Top 3 ！射手更愛單身快感、第一名最難收服

編輯／Ann 圖／翻攝自unsplash

在戀愛前必經的過程就是曖昧，這種摸索不定的關係，時而讓人樂在其中，時而感到疲憊。然而有些人就是喜歡朝三暮四，偏不想進入穩定狀態，以下就公開曖昧不清星座Top 3 ，上榜的他要小心了。

Top 3 水瓶座

水瓶座本身就偏好自由自在的相處模式，一旦有不錯的曖昧對象，也會遲遲不想進入穩定狀態，讓對方摸不著頭緒。然而他們內心的想法卻是，既然雙方現在處的很好，在一起反而會多了被束縛的感覺，這對於很有主見的水瓶來說，戀愛還是太不切實際了些，所以被冠上曖昧不清的封號也是難免的。

Top 2 射手座

射手座時常有浪子或是花心大蘿蔔的罪名，其實是他們在單身時，就能夠享受一個人的美好，畢竟沒有需要負責的另一半，即使玩到很晚，也不會被人約束，更不需要去為了對方費心費力。所以要讓他們主動對誰負責或是進入戀愛，可以說是難事一樁，射手更喜歡單身的快感。

Top 1 天秤座

天秤座對於感情的定義相當模糊，他們偏好撲朔迷離的趣味感，一旦得知對方的心在自己身上，先是感到慌張，接著會採取若即若離的態度面對，既不想全然負責，也會覺得自己沒有勇氣進入下個階段，還不如處在現在的曖昧狀態，對彼此都好。所以天秤其實對自己都不夠了解，就別談對方了。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App