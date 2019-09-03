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女星林心如、名媛董若彤出遊標配愛馬仕　30萬的背包超夯

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▲▼ Hermes愛馬仕包 。（圖／翻攝林心如,董若彤,陳若儀IG）

▲林心如是嬰童品牌NUNA代言人，在飛機上看自己的代言廣告，也洩露愛馬仕包。（圖／翻攝loveruby_official IG）

記者陳雅韻／台北報導

愛馬仕（Hermes）是許多女性心中的殿堂級品牌，經常收到名牌贈包的明星、名媛，最終還是最愛拎著自己的愛馬仕趴趴走，而旅行時講究輕便也兼顧時尚，日前林心如搭機時，即帶著愛馬仕Kellyado系列Clémence小公牛皮後背包。

▲▼ Hermes愛馬仕包 。（圖／翻攝林心如,董若彤,陳若儀IG）

▲▼ Hermes愛馬仕包 。（圖／翻攝林心如,董若彤,陳若儀IG）

▲林心如的登機包是愛馬仕Kellyado 系列Clémence小公牛皮後背包，約300,000元。（圖／翻攝loveruby_official IG）

Kellyado包復刻自愛馬仕家族第5代總裁Jean-Louis Dumas夫人Rena Dumas於1996年推出的設計，去年秋冬再度亮相，完全呼應時尚圈地運動風後背包潮流，保留原創時尚與休閒並存的精神，包款比例稍做微調，而內側增加放置手機的口袋，其背帶有網狀羊毛編織與皮革選擇，林心如擁有的包款配備皮革背帶。

▲▼ Hermes愛馬仕包 。（圖／翻攝林心如,董若彤,陳若儀IG）

▲董若彤在成都旅行，背愛馬仕Kelly Mini 系列Mysore 山羊皮包約290,000元。

而下機後展開旅程，需要輕巧的小包，名媛錢德月女兒董若彤（Tiffany）與林志穎老婆陳若儀，不約而同都選擇愛馬仕的Kelly系列。董若彤遊成都時，背小巧可愛的Kelly Mini系列Mysore 山羊皮包，可手拿亦可肩背；在羅馬旅行的陳若儀，則用心穿上羅馬涼鞋在羅馬競技場前拍美照，她背的愛馬仕Kelly包若真是鱷魚皮材質，要價超過110萬元。

▲▼ Hermes愛馬仕包 。（圖／翻攝林心如,董若彤,陳若儀IG）

▲林志穎老婆陳若儀遊羅馬競技場，拎Kelly系列25cm款包。

關鍵字：

林心如, 董若彤, 陳若儀, 愛馬仕, Hermes
fashion.net

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