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不同血型失戀會幹嘛？日本研究所：O型丟東西、AB型搞失蹤

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編輯／JJ　圖／翻攝自https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000140.000018482.html、《德魯納酒店》、《後來的我們》、《經常請吃飯的漂亮姐姐》

談感情要一次定終生是可遇不可求的，人生道路上幾經失戀很正常，根據日本Mediplus研究所，從Off-Laboratories針對全國女性所做的「2018心理測試」中發現，不同血型的女性在面對失戀的情況時，發洩情緒和減壓的方法大不相同，一起來看看日本女生們對失戀的反應如何，搞不好對自己也會有幫助喔～

▲血型 失戀反應。（圖／翻攝自後來的我們、德魯納酒店）

＃B型

B型的女孩通常很有個性，行事充滿自我風格，就連失戀後的反應也很獨特，從調查中發現，許多B型女性失戀後會去「K歌」、「爆汗運動」，還會全力投入工作或是某項興趣，將所有失戀的負面情緒置於度外，而且還會將自己改頭換面，更換髮型、買新衣服。

▲血型 失戀反應。（圖／翻攝自後來的我們、德魯納酒店）

＃A型

A型女生最大的特性就是「執著」，因為心思敏感、愛胡思亂想，不容易忘記過去，常常忍不住去關注前男友的一舉一動，還可能會偷偷跟蹤對方，搞得自己心情更複雜，通常走出失戀陰霾所需的時間會比別人更久。

＃AB型

AB型的女孩在失戀後則是會把自己封閉起來，宅在家裡、活在自己的世界，可能會與外界斷了聯絡，搞失聯、連朋友都找不太到，自己回顧戀情、反省、試著放下，「獨自面對」對他們來說才最有用。

▲血型 失戀反應。（圖／翻攝自後來的我們、德魯納酒店）

＃O型

O型女孩大部分很活潑、開朗，在人群中很有領導力，在分手後第一時間會「找朋友訴苦」、「把乘載回憶物品通通丟掉」，會盡量找別人說說話，以轉移注意力。

►►失戀要讓自己更美麗
 

▲血型 失戀反應。（圖／翻攝自後來的我們、德魯納酒店）

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關鍵字：

日本研究, 血型, 失戀
fashion.net

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