Jennie素顏露A4腰美翻！轉頭驚見崩壞「大媽配件」　網：超傻眼

▲南韓女團BLACK PINK團員Jennie私服時尚總是成為焦點。（圖／翻攝自IG@jennierubyjane）

記者鮑璿安／台北報導

南韓女團BLACK PINK團員Jennie 高級臉深受品牌喜愛，一舉一動都成為粉絲追隨焦點。近日，她以幾近素顏的裝扮，穿著緊身淡藍色上衣，露出纖細腰身堪稱女神，不過一回頭卻驚見大媽級配件，引起網友驚呼「超傻眼」。

▲Jennie穿著韓牌MSCHF緊身上衣，露出纖細螞蟻腰。（圖／翻攝自IG@jennierubyjane）

Jennie 私服穿搭總是備受矚目，1日在個人IG上發出與家人用餐的照片，戴上Gentle Monster x Alexander Wang聯名墨鏡，梳起可愛清新的公主頭，仔細看Jennie 幾近素顏十分樸素。本次私服則是選擇了南韓新銳品牌MSCHF，淡藍色緊身針織衫，下方搭配修身丹寧褲。以Jennie 最擅長的搭配，露出招牌螞蟻腰，低調之餘頗具星味，讓人很難忽視。

▲Jennie轉頭驚見鯊魚夾，引起網友吐槽。（圖／翻攝自IG@jennierubyjane）

換個角度，Jennie 時而趴著望向鏡頭，時而側望展現不經意的美感，不過轉頭時卻驚見與衣服同色系的鯊魚夾，看似是精心搭配過，卻依舊引起網友吐槽，「這是什麼配件」、「時尚太難懂」、「拿掉鯊魚夾好很多。」

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