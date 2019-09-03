HOT・Stuff／「易開罐拉環」、「螺絲釘」鎖耳上　BURBERRY耳上風景超個性

▲BURBERRY迎來新設計師後，配件設計也大逆轉，耳環變得超有個性。（圖／翻攝官網）



記者張妤瑄／台北報導

英國百年時尚品牌BURBERRY去年（2018）迎來新任創意總監Riccardo Tisci後，設計風格大改變，就連銷售策略也大逆轉，每個月17日是固定販售限量商品的日子，作風變得挺街頭。

時尚粉絲們很多人知道Riccardo Tisci時代的BURBERRY變得潮流，TB Logo上衣、風衣、皮件是第一印象，但卻很少人知道「耳環」也是風格大逆轉的單品之一。

▲螺絲帽結合馬蹄的元素，耳環售價NT$15,800元。（圖／翻攝官網）



如果說TB Logo是Riccardo Tisci朝代的BURBERRY標誌性代表，那麼在耳環的設計上除了Logo之外，更多的是不按牌理出牌的元素，比方說螺絲帽、馬蹄，又或者是易開罐拉環，與服裝的設計天差地別，但卻能在耳垂一方迷你天地中，打造出屬於BURBERRY女孩的個性，更像是如今遊走在經典與潮流界線間的BURBERRY Style。

▲易開罐拉環耳環，耳環售價NT$17,200元。（圖／翻攝官網）



▲螺絲帽的元素結合彩色寶石，耳環售價NT$15,800元。（圖／翻攝官網）



▲BURBERRY讓乖乖牌女孩從耳環上表現個性。（圖／翻攝官網）



Riccardo Tisci剛上任時，企圖用襯衫與裙裝為BURBERRY塑造出優雅端莊的模樣，但骨子裡沸騰的潮流魂，卻無法隱藏，設計能量全在耳垂上大爆炸，在耳垂上悄悄「鎖上」一顆螺絲，把街頭魂釘在優雅的外表上，叛逆就此顯露，個性也全在此展示，讓乖乖牌變得無法掌握，卻也更加危險迷人。

▲螺絲帽耳環，售價NT$8,800元。（圖／翻攝官網）



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仔細觀察「螺絲釘」耳環的設計，螺旋紋路從耳垂正面延伸到耳垂後，一脈相承的細節做好做滿，叛逆決不做半套，戴上後輕易打造個性味。Riccardo Tisci並以此延伸，加上水鑽、馬蹄經典細節，讓耳環的變化更多元。

▲螺旋蚊從耳垂正面延伸到耳後，細節做得很到位。（圖／翻攝官網）