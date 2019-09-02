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準視后氣場全開！賈靜雯秀「超惹火」唇妝為迪奧新品站台

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▲賈靜雯為全新迪奧超惹火系列站台，一身裝扮帥氣又不失性感，一抹紅唇更添自信魅力。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者謝盛帆）

記者胡至欣／採訪報導

白色西裝外套搭配連身紗裙，一雙美腿若隱若現，帥氣又不失性感，臉上一抹紅唇更是畫龍點睛，展現自信魅力！以《我們與惡的距離》入圍金鐘最佳女主角的賈靜雯，為全新迪奧超惹火系列站台，準視后氣場全開！

▲準視后氣場全開！賈靜雯秀「超惹火」唇妝為迪奧站台。（圖／記者謝盛帆攝）
▲賈靜雯氣場全開，為全新迪奧超惹火系列站台。（圖／記者謝盛帆攝）

談到紅毯戰服，賈靜雯坦言還沒決定，但肯定的是『氣勢』絕對不會少！「我想大家很少看到我畫大紅色唇妝，我覺得大紅色代表一個氣勢，如果我那天選擇禮服，是真的可以符合迪奧超惹火精萃唇膏#999，我一定擦#999，因為我覺得那是Dior很經典的正紅，我覺得那個正紅可以讓人的狀態會有點不一樣！」

▲準視后氣場全開！賈靜雯秀「超惹火」唇妝為迪奧站台。（圖／記者謝盛帆攝）
▲賈靜雯認為迪奧#999經典正紅，能讓她走紅毯更有氣勢。（圖／記者謝盛帆攝）

其實除了工作需求，私底下的賈靜雯也是唇膏不離身，尤其偏好甜美感的粉橘色或溫柔百搭的自然玫瑰色，只要擦上淡淡一層，就能幫氣色加分，她說：「我自己本身喜歡#655 Dream，就是因為它上去的顏色是我平常就會用的，如果是淡妝的話，你會感覺氣色很好，我覺得女生最主要是精氣神，氣色好的時候，大家會覺得你今天狀態有點不一樣！」

▲準視后氣場全開！賈靜雯秀「超惹火」唇妝為迪奧站台。（圖／記者謝盛帆攝）
▲粉色系洋裝搭配迪奧「超惹火絲絨唇露」#808讓曾沛慈飄仙氣。（圖／記者謝盛帆攝）

而同樣入圍今年金鐘獎的曾沛慈，則受邀擔任演唱嘉賓，近期為了宣傳新專輯，行程滿檔的她笑說自己累翻了，但擦上迪奧「超惹火絲絨唇露」#808偏木質調的番茄紅唇妝，搭配一襲粉色系洋裝，不但讓她看起來倦氣全消，還飄出仙氣，令人眼睛一亮！

▲準視后氣場全開！賈靜雯秀「超惹火」唇妝為迪奧站台。（圖／記者謝盛帆攝）
▲迪奧打造期間限定「超惹火快閃店」讓民眾搶先試色。（圖／記者謝盛帆攝）

▲準視后氣場全開！賈靜雯秀「超惹火」唇妝為迪奧站台。（圖／記者謝盛帆攝）
▲迪奧超惹火精萃唇膏，鑲嵌蘊藏花植精萃的白色CD logo。（圖／記者謝盛帆攝）

請來兩位金鐘入圍者助陣，吸引消費者目光還不夠！迪奧也在記者會現場打造期間限定快閃店，不但陳列出「超惹火精萃唇膏」以及「超惹火絲絨唇露」各15款常賣花漾色選，還有3支專業後台彩妝專櫃獨賣的限量色能搶先試擦，店內更安排彩妝師，教你美妝小撇步。

▲準視后氣場全開！賈靜雯秀「超惹火」唇妝為迪奧站台。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼全新迪奧超惹火系列有15款常賣花漾色選(上)和3支限量色(下)。（圖／記者謝盛帆攝）

▲準視后氣場全開！賈靜雯秀「超惹火」唇妝為迪奧站台。（圖／記者謝盛帆攝）

Dior全國彩妝師Tim說：「今年秋冬的流行趨勢，女生的嘴唇上面，都要有像玫瑰花瓣那種絲絨緞的感覺，柔霧的光感，像是#707 Biss的顏色，因為它帶一點淡淡的楓紅，就非常適合健康膚色或者小麥膚色的人擦，而#808 Caress的顏色它帶點粉又不會太橘，可以讓肌膚偏黃的人變得更粉嫩，整個氣色也更好。」

▲準視后氣場全開！賈靜雯秀「超惹火」唇妝為迪奧站台。（圖／記者謝盛帆攝）
▲Dior造型手環、限量小圓包，彩妝迷必收藏。（圖／記者謝盛帆攝）

歡慶全新超惹火系列上市，即日起在全台迪奧櫃點，購買任一支新品，就能獲得造型手環，指定商品(迪奧超惹火系列新品或迪奧超完美柔霧光氣墊粉餅)消費滿3,000，再加碼送你好看又實用的Dior小圓包，不過數量有限，想要收藏的彩妝迷可得把握機會了！

關鍵字：

Dior, 迪奧, 賈靜雯, 曾沛慈, 超惹火精萃唇膏, 超惹火絲絨唇露, 花漾柔霧, 花漾緞光, 訂製花瓣刷頭
fashion.net

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