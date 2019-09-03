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專訪／蔡依林的最愛　義大利「髒球鞋」執行長親自解惑：為何這麼髒

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▲GGDB執行長來台。（影／記者張妤瑄攝）

記者張妤瑄／專訪

2016年的大熱韓劇《太陽的後裔》，宋仲基踩著「髒球鞋」入鏡，頓時讓Golden Goose Deluxe Brand（GGDB）知名度大開。後來，天后蔡依林也時不是在私服穿搭中踩著這有著星星符號，卻看似穿了10年都不曾洗過的球鞋出街，人們才知道「髒球鞋」成了最新流行，不夠髒不時尚！

▲蔡依林。（圖／CFP）

▲蔡依林私服穿搭很常穿GGDB的髒球鞋，而且還擁有不只一雙。（圖／CFP、資料照）

一雙要價新台幣1萬7,000元以上的髒球鞋，不是穿到髒的球鞋，而是一出場就髒髒的運動鞋，它來自義大利威尼斯，以往台灣人要到鄰近國家如日、韓找代購，如今台灣正式開店，且一開就是3間，台北微風南山、台北麗晶精品、高雄漢神，強勢進軍台灣。

▲GGDB。（圖／GGDB提供）

▲GGDB。（圖／GGDB提供）

▲GGDB登台一次就連續開三間店，並推出期間限定的「Laces Bar」能自由搭配鞋帶設計自己的髒球鞋。（圖／品牌提供）

GGDB義大利執行長Silvio Campara為此也特別到訪台灣，對於GGDB為什麼這麼髒？為什麼要靠「髒球鞋」與小白鞋們拼天下，他給了一個奇妙的答案。

Silvio Campara表示：「球鞋就代表一部份的你。GGDB『髒球鞋』的設計，就像是陪你走過很多旅程的鞋，是一部份的你，你無法輕易捨棄。相較於其他小白鞋，也許穿髒了，你就會把它們丟掉。」

▲▼GGDB。（圖／記者張妤瑄攝）

▲▼GGDB。（圖／記者張妤瑄攝）

▲▼GGDB。（圖／記者張妤瑄攝）

▲▼GGDB。（圖／記者張妤瑄攝）

▲GGDB每一雙鞋都是「髒球鞋」。（依序）草編粉色星星款（NT$19,200）、高筒動物紋粉色童鞋（NT$9,000）。（圖／記者張妤瑄攝）

GGDB的球鞋每雙都在義大利威尼斯經過特殊棕刷手工處理，讓每一雙球鞋都展現獨一無二的模樣，Silvio Campara也提及：「每個人都無法完美，（GGDB）我們的不完美，讓我們獨特，就是這樣讓我們的復古外觀更加獨特，也讓我們的粉絲更加獨一無二。」

▲GGDB。（圖／GGDB提供）

▲特殊處理讓外觀更加獨特，也讓穿上的人更加獨一無二。銀色星星鞋，售價NT$18,400元。（圖／品牌提供）

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球鞋上標誌性的星星，則有讓每個人都成為閃亮星星的寓意。穿上GOLDEN GOOSE的髒球鞋，不管多髒，都很閃亮！

▲GGDB。（圖／GGDB提供）

▲GGDB。（圖／GGDB提供）

▲不管多髒，只要穿上GGDB，人人都是閃亮的星。（依序）愛心圖案裝飾高統星星鞋（NT$18,400）、紫色亮粉星星鞋（NT$17,200）。（圖／品牌提供）

關鍵字：

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