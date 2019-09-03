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反差超大！IU火辣短裙出席《德魯納酒店》慶功宴　白皙美腿贏過滿月社長

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▲德魯納酒店。（圖／翻攝自IG、產品官網）

▲《德魯納酒店》熱播完畢，劇中演員慶功宴私服引起議論。（圖／翻攝自IG@dlwlrma）

記者鮑璿安／台北報導

高人氣韓劇《德魯納酒店》於1日播出最終大結局，按照慣例也在開播前舉辦了慶功宴，邀請主角們換上私服亮相。而女主角IU（張滿月）則是穿著與劇中反差超大的迷你短裙登場，頓時鎂光燈閃不停，引起粉絲驚呼，「今天IU贏過張滿月了。」

韓劇《德魯納酒店》戲裡戲外都吸睛，不僅張滿月的華麗造型成為每集的亮點，也讓IU的私服品味備受矚目。1日晚間，眾演員紛紛出席慶功宴，此次終於能一窺演員們私下的穿衣風格，也備受各界期待。

▲德魯納酒店。（圖／翻攝自IG、產品官網）

▲IU穿著GUCCI經典米白色滾邊西裝，演繹不同於張滿月的時尚感，大露修長美腿。（圖／翻攝自IG@myjieun516、品牌官網）

在慶功宴外場釋出的照片中，IU以隨性的內彎捲髮搭配清淡妝容亮相，選擇了GUCCI經典米白色滾邊西裝，下方搭配丹寧迷你短裙，打破在劇中總是穿長裙的印象，露出一雙藏很久的白皙長腿。

再背上同品牌墨綠色包包，微微的復古氣息，不論是比心或是對著鏡頭甜美微笑都鎂光燈閃不停，輕鬆演繹獨特時尚感，也不禁令人聯想起存活千年的滿月社長。引起網友熱烈討論，「張滿月今天輸給IU了」、「IU太美了」、「難得露腿尺度大開。」

▲IU白皙美腿贏過滿月社長。（圖／翻攝自IG@follleeleejieun）

隨後，IU也在個人IG寫下劇終感言，「每天我去拍攝現場都充滿興奮和歡笑，讓我不想與這個夏天告別。本來想用閃亮的作品來跟大家見面，於是決定接了這部戲。沒想到張滿月讓我哭了這麼久，非常感謝那些夏天和德魯納一起哭泣和歡笑的觀眾！ 」

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關鍵字：

IU, 呂珍九, 韓劇, 德魯納酒店, GUCCI
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