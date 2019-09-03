威尼斯／莉莉蘿絲戴普「紙片腰仙女」　骨感側身驚呆人

▲莉莉蘿絲戴普以女演員的身份，踏上威尼斯紅毯。（圖／路透社）



記者張妤瑄／綜合報導

第76屆威尼斯影展如活如荼舉行中，由好萊塢小鮮肉提摩西克萊門（Timothée Chalamet）與莉莉蘿絲戴普（Lily-Rose Depp）主演的《國王》（The King）入選觀摩片，劇組也到水都宣傳。20歲的莉莉蘿斯戴普，近年因強尼戴普愛女的「星二代」備受矚目，在時尚圈如魚得水，這回轉戰演員身份，穿著香奈兒（CHANEL）高級訂製服現身，仙氣十足。

▲莉莉蘿絲戴普穿香奈兒粉色高級訂製服，仙氣十足。（圖／路透社）



仔細瞧瞧莉莉在紅毯上的模樣，飄逸的粉色禮服更顯浪漫，但會讓人嚇一跳的大概是莉莉的「紙片螞蟻腰」！當她側身面對鏡頭時，纖細破表的腰身，真的彷彿能讓人一手握住，超細紙片身材讓人看了傻眼。

▲20歲的莉莉蘿絲戴普，身材高骨感，側面腰身根本紙片。（圖／路透社）



雖然如此，但莉莉蘿絲戴普在香奈兒的地位無法動搖，她曾是香奈兒前任創意總監「時尚老佛爺」卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）愛將，此次以電影明星身份現身踏上威尼斯紅毯，穿的當然是香奈兒，只不過服裝從卡爾操刀，換上與卡爾工作超過30年的接班人Virginie Viard的高訂作品。

▲莉莉蘿絲戴普為新片《國王》到威尼斯宣傳。（圖／路透社）



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日前，「暮光女」莉絲汀史都華（Kristen STEWART）踏上威尼斯紅毯時，穿的也是Virginie Viard的高訂禮服，紅色花朵與蕾絲刺繡的兩件式款式，減弱克莉絲汀的酷勁，更添女人味。

▲克莉絲汀史都華也穿香奈兒高級訂製服，現身水都紅毯。（圖／品牌提供）



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