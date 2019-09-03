120坪樂高店進駐信義遠百　能單賣零件、自己組人偶

▲位於丹麥哥本哈根的樂高直營店，直接販售零件讓民眾自行發揮創意。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／綜合報導

丹麥玩具公司樂高近期在台動作頻頻，農曆年在統一時代百貨蓋上一座放大版樂高車站，吸引大量民眾打卡直呼好療癒，在台新落成辦公室也首度對外公開，暑假期間更有一系列體驗活動，讓大人小孩急報名，近期由喜事集團獲得授權經營的專賣店，也將在下半年登場的A13信義遠百內開幕。

樂高專賣店與一般店最大的不同，在於產品種類較為齊全，以及可單售「樂高零件」，讓消費者自由發揮想像力盡情組裝，據悉在香港已有3間，本次規格是台灣首度出現，除了產品之外，在裝潢上也會完整呈現樂高世界的氛圍。

▲丹麥哥本哈根的樂高直營店，有多樣豐富的商品可選擇。（圖／記者蔡惠如攝）

在A13信義遠百的樂高授權專賣店，面積達到120坪，強調將提供全台獨家率先發表限定商品，並有呼應台北主題的馬賽克牆、積木自選樂（Pick-a-Brick）、人偶自選樂（Build-a-Mini）和樂高文具等相關用品，以及Mini Build樂高體驗活動。

其他系列商品則包括樂高德寶、樂高經典、樂高城市、LEGO Friends、樂高極速賽車、樂高創意百變、樂高旋風忍者、樂高科技、樂高建築，以及其他授權系列如樂高星際大戰、樂高超級英雄、樂高迪士尼公主系列等。

預計在今年10月底開幕的信義遠百，據悉120坪在館內規劃算大型店，信義遠百主打全客層，除有豐富的餐飲將進駐之外，威秀影城的高端影廳也將進駐，提供娛樂元素，加上樂高專賣店進駐，也將照顧到親子類別的客群。

▲信義遠百暫定2019年10月底開幕，將以全客層為主打。（圖／遠百提供）