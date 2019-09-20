秋季大熱「鎖骨髮」　3款變化可甜可冷，簡單就很時髦

2019年秋冬流行女生髮型，鎖骨髮絕對是首選，這種溫柔系的髮型最適合秋天留了，鎖骨髮名乎其實就是長度及肩或鎖骨的髮型，可直髮或捲髮營造出不同的感覺。

長度在鎖骨附近也很好打理的，基本上主要五官沒什麽大問題都是可以留這款髮型的，最近就像或Blackpink的Lisa也剪了鎖骨髮，快來參考看看吧！

#鎖骨髮X娃娃瀏海

Lisa的鎖骨髮變化很多，有時候是自然微捲曲的造型，有時候是直髮，配上齊瀏海，更有小臉的效果，能很好的遮掉臉頰兩邊的肉肉！

及肩的頭髮長度恰好可以漂亮展現鎖骨，搭配上娃娃劉海與發尾內彎，讓整體造型更為減齡。

#鎖骨髮X黑直髮

IU除了最近在《德魯納酒店》討論度超高的百變造型外，前陣子也是鎖骨髮，以黑直髮搭配髮尾貼臉小彎呈現，畫上艷麗的紅唇是帥氣滿滿，有種女王範的感覺，時髦味也爆棚呀！

#鎖骨髮X微捲髮

或是喜歡波希米亞風格的人，可以參考泰勒絲的風格，自然隨性的微捲髮，髮尾做繽紛的挑染色，活潑又浪漫。

很多韓國女生也都剪掉了長髮換成了鎖骨髮，剛好的及肩長度也可以選擇紮起來，前面留下幾撮頭髮，營造隨性感覺。

在 Instagram 查看這則貼文 화민（@hwa.min）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 17 日 上午 3:56 張貼

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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