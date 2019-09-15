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大肚婆也要很時髦！穿搭首選3品牌　不只外衣好看，連內衣功能都完美

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▲孕媽咪 。（圖／美麗佳人提供）

隨著胎中的寶貝一天一天的長大，心裡的喜悅也一天比一天藏不住，但也因肚子的隆起在穿著方面也受到了不少侷限。今日編就將為你介紹幾間優良品質的孕婦裝品牌：

NOM Maternity

起緣於西雅圖、創立至今已滿20多年的NOM Maternity，是一間由各個女性一同攜手打造的孕婦裝品牌，也因此設計角度均依照女性所需為出發，無論是產前期的胸部腫脹與腹部隆起，抑或產後的哺乳問題，NOM Maternity都兼顧的無微不至。好比最重要的面料，就以高品質的布料作為呵護媽咪與寶貝的優良選擇，而設計上也別具心裁！

有別於以往常見孕婦所穿著的緊身褲，NOM Maternity為了使媽咪也能穿上真正的丹寧褲，特地將褲頭改為低腰剪裁，並於腰際上添入一小塊彈性布料，藉此增添褲頭的伸縮性。而另一款同樣受媽咪喜愛的則是拼接上了彈性布料的「高腰款」，除了增添穩固性外，肚中的baby也得到更多的安全感。

Loyal Hana

在時尚產業待了超過15個年頭，Shelley Suh在懷孕期間發掘孕婦的不便，甚至因衣服的受限，使得產後哺乳變得難上加難，也因此Shelley Suh在設計上更是下足了功夫。為了打造出實穿又時髦的服飾，Shelley Suh在胸部兩側加上了隱藏式拉鍊，不但不易察覺拉鍊的存在，媽咪們就算在外頭也能夠輕鬆地親餵寶寶，重點是款式的選擇更是多元化！從襯衫、帽Tee、洋裝…幾乎各式服裝都可在Loyal Hana中找尋到。

ThirdLove

然而除了外在服裝的重要，最接近肌膚的內在美當然也不可遺忘，但除了設計好看，能夠完全貼合並符合自己胸型的胸罩可說是少之又少，而ThirdLove就是為了解決這個困擾而誕生的品牌。有別於眾多內衣品牌的尺寸選擇，ThirdLove更推出介於中間值的1/2，不但使各個年齡層的女性多了最新的合適選，簡約卻又優雅的設計穿起來不僅舒適也相當迷人。此外，專為孕婦打造的產後哺乳胸罩在穿脫上更為便利，以扣式取代ㄈ形勾式，容易拆脫又不失精緻時髦度，肩帶也以折疊百褶紋呈現，增添牢固性，也難怪穿過的媽咪們都給滿分五顆星！

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人
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