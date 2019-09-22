日本瘋狂秒殺的18款泡麵　第一名濃郁「蝦味」打贏紅遍台灣的海膽口味

到日本旅遊即使有走不完的景點、吃不完的美食，還是一定要衝便利商店或超市一趟，把各種零食泡麵料理包都搜刮回來，因為總有新鮮口味等著大家探索！日本的泡麵百百種，從知名拉麵品牌聯名商品、獵奇口味、期間限定口味都有，而現在日本的一個美食網站「mognavi」就總結了從2018年11月到2019年4月30日之間，最受歡迎的18名泡麵，其中有一款可是引發台灣網友們的瘋狂搶購呀！

TOP 18：日清U.F.O. 咖哩炒麵

日清U.F.O. 炒麵早就是當地的經典品牌了，加入熱水泡熟後透過出水口把水倒出來，接著再把調味料加入拌勻，超濃的鹹香味道讓人一口接一口。而這款咖哩炒麵是2019年1月推出的限定新品，以豬肉為基礎再加入茴香、荳蔻、小茴香調和，辛香味十足很對重口味愛好者的胃！

TOP 17：がんばれ！ 俺の塩 鹽奶油風味

がんばれ！俺の塩也是個三、四十年的老品牌，限定推出的鹹奶油口味帶有溫和鹹味，只要一分鐘泡熱水就能有超高級的口感！

TOP 16：日清U.F.O. 印尼炒麵





16名一樣也是日清U.F.O. 炒麵，這個口味向印尼炒麵致敬，帶有甜味和辣味，再搭配青蔥和辣椒，天呀～太好吃啦！

TOP 15：日清香料雞肉咖哩杯麵





今年1月推出的雞肉咖哩泡麵真的開創大家眼界，不是一般的日式口味，甚至也不是日式咖哩，南洋味十足的咖哩泡麵引起不少民眾嚐鮮，因此勇奪15名！

TOP 14：日清起司奶酪肉醬杯麵





「起司奶酪肉醬杯麵」這個可不得了啦！原本泡麵一直都是比較「東方」口味的，但這幾年也開始流行義大利麵式的泡麵，而「起司奶酪肉醬杯麵」有濃濃的蕃茄味，再加上深厚奶油香氣，裡面還有調味的豬肉碎、切達起司和胡蘿蔔。吃一口之後，天啊！真的是在吃pasta呀！

TOP 13：正麵 辣辣辣擔擔麵





使用2倍花椒、3倍唐辛子，增量辛香料讓這晚辛辛辛擔擔麵挑戰人類極限！「正麵」也算是日本泡麵的基本款，原本也有一般的擔擔麵版本，這個加量辛香料的擔擔麵香氣超足夠，湯很濃稠，入口時會有點麻麻的辣感，喜歡辣的朋友千萬不要錯過！

TOP 12：日清楓糖煙燻培根杯麵





再來又是一款義大利麵口味的泡麵，帶有楓糖甜香、煙燻香氣的培根提升整碗麵的味道，想吃宵夜的時候來一碗義大利麵也是不錯耶～

TOP 11：日清U.F.O. 油蕎麥麵





U.F.O. 再次登上版面，加入醋和辣椒，酸辣口味好開胃，同樣也是重口味愛好者必吃！

TOP 10：日清味噌杯麵

日本人最家常的味噌當然得上榜！使用3種類味噌包括赤味噌、米味噌提味，濃郁的麵湯加上一點點生薑的味道，暖呼呼的滋味感覺很適合解酒！

TOP 9：日清海膽杯麵





去年日本超夯話題就是日清推出了「海膽泡麵」和「謎肉丼」！！這款海膽泡麵不僅日本民眾瘋搶，台灣也掀起一陣代購潮，那段時間到日本真的架上都是空的（哭）！把海鮮當作泡麵主角已經夠稀奇，還是珍貴到不行到海膽，據說每一口都有濃濃海膽味，日清到底什麼時侯才要繼續販售！！！不過這款這麼受歡迎，竟然才得到第9名，到底前10名都是何方神聖呀？

TOP 8：篝 雞白湯soba





東京銀座必吃的米其林推薦拉麵就是「篝（かがり）」，濃郁的雞白湯清新爽口，不像豚骨湯頭比較油膩，再加上軟嫩的雞肉，簡直天堂來的滋味！既然都是米其林推薦的，那本店監修的泡麵一定超值得吃呀！

TOP 7：日清兵衛和山椒香蕎麥麵





日清兵衛也是老品牌了，和山椒香算是味道比較重的口味，清新椒香也很值得嚐嚐！

TOP 6：「蒙古湯麵中本」北極黑激辛泡麵





蒙古湯麵中本是日本的連鎖拉麵品牌，發源自日本當地的中國料理店，中本的拉麵加入大量辣椒粉，是新口味的拉麵。從2008年開始中本就和日清合作推出泡麵，而這款限定「激辛」也成功擄獲日本人的胃。

TOP 5：正麵 燒蕎麥





又是正麵！濃厚的醬汁帶有甜味和豬肉香氣，裡面甚至有5種蔬菜，十分有飽足感！

TOP 4：巨辛杯麵





名為「巨辛」，應該就知道這也是狠角色來著，加入辣味噌和辣椒粉，雙重辣度保證你吃到一邊冒汗一邊擤鼻涕。

TOP 3：日清花椒激辛麻辣杯麵





雖然最近日本流行珍珠奶茶，但「花椒」也是近幾年日本的流行趨勢，這款杯麵加入花椒和紅辣椒、生薑，一樣是極度刺激味覺的一款泡麵。

TOP 2：日清兵衛明太子烏龍麵





日清兵衛的麻糬、豆皮、天婦羅口味都很得人心，難怪是日本的長青泡麵品牌，而這款新推出的明太子口味也勇奪第二名，除了粉嫩的包裝之外，湯頭濃厚的明太子味微微辣好滿足，同時也有蛋花，暖呼呼地一碗就嗑完了。

TOP 1：日清濃蝦味番茄杯麵





第一名就是「濃蝦味番茄杯麵」！！！想想看竟然能夠打贏紅遍台灣的海膽泡麵，到底這一杯有多厲害？先不說裡面竟然有蝦仁，番茄的酸味搭配濃郁奶油香，湯頭更是充滿「蝦味」，而且除了蝦仁之外還有炒蛋、花椰菜，這個浮誇程度真的不要說是泡麵了吧，太豪華了！

以上就是mognavi 所統計的2018下半年到2019上半年的泡麵人氣排行，雖然限定口味有些一上市就被迅速掃光，但是光日清杯麵、日清U.F.O.、日清兵衛、正麵這幾款經典品牌就上榜了好幾種熱銷泡麵，可見薑還是老的辣！而且從排行榜也不難看出最近流行「西式」泡麵以及重口味的「麻辣」，下次到日本有看到相關口味也能試試，說不定也會入選下半年排行榜！

雖然限定款比較難買，但經典口味依舊不敗，看完這一篇有點嘴饞的話就快點下訂吧！▼

▶︎推薦商品：日清杯麵

日清的CUP NOODLES 是世界上第一款泡麵， 除了最基本的原味、咖哩、海鮮之外，每年推出的限定口味更是不計可數。三種經典口味清爽又不負擔，不僅正餐宵夜都好滿足，快點手刀下訂啦！

▶︎推薦商品：日清兵衛





日清的兵衛烏龍麵也是長青品牌，尤其豆皮口味的烏龍麵，打開包裝超大手筆一片豆皮，泡開之後吸滿湯汁，一口咬下簡直是天堂來的滋味，完全沒辦法想像這個是泡麵呀！

▶︎推薦商品：日清U.F.O. 百年款濃厚醬燒炒麵





而日清U.F.O. 也是日本人超愛的乾泡麵，這款泡麵的設計很貼心，還留有熱水出水孔，不用一邊壓著一邊倒水還怕燙傷。調料包拌進麵裡鹹香的滋味就像是在大阪心齋橋吃到的街邊小吃一樣好道地！

文／柯夢波丹 圖／NISSIN、NISSINカップヌードル、LAWSON、東洋水産、7-11

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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