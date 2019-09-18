生活壞習慣讓私密處黑黑、飄異味　必學3招保養讓妹妹變乖

天氣開始越來越炎熱，除了底妝有溶妝危機，就連「妹妹」都不聽話！有時癢癢，讓人想抓但又不雅觀，還有時會飄散出臭臭異味，連上個廁所都覺得好尷尬。



其實，大部分女生都很注重肌膚保養，卻常會忽略私密處的照顧，尤其台灣天氣常會悶熱又潮濕，一不小心「妹妹」就容易感染、產生異味，讓人超困擾！別怕，先來了解造成「妹妹」常見困擾的原因，再把私密處保養不NG的3個重要守則學起來，從此讓「妹妹」乖乖聽話！

3大常見私密處問題

黑色素沉澱看起來髒兮兮

你也是愛穿緊身褲的人嗎？那可要小心了！私密處的角質層跟其他部位皮膚比起來較薄，也較敏感、脆弱，陰部與衣物的摩擦可能導致角質層增厚、皮膚也會啟動自我保護機制產生黑色素，導致私密處黑色素沉澱、顏色變深。平時經常穿著緊身褲、長期運動的女生需要更注意這類的問題。

煩人的反覆感染

應該不少女生都曾經有過「妹妹」突然發癢的經驗，尤其是常常壓力大、愛憋尿的你，更要留意！從生理構造來看，女生因尿道較短較容易引發泌尿道感染，特別是上班族女性有時因忙碌而習慣憋尿、穿著不透氣的褲子、濫用陰道清潔劑，或是因壓力和勞累造成荷爾蒙失調等狀況，都可能會引起病菌繁殖導致感染、發癢。要注意的是，不能因為發癢就去抓或用力搓洗，很容易造成傷口、加重感染症狀，保持透氣、減輕過度悶熱，可幫助減少這方面的困擾。

臭臭異味好尷尬

你是不是也曾經遇到上廁所時，一脫下小褲褲就聞到「妹妹」飄出異味？除了在外面上廁所時好尷尬，連和男友的親密時光都因為怕被聞到，而開始推拒，這樣的你，可能是飲食重口味，又不愛喝水惹的禍！生理期、不當的陰道灌洗和性行為等，都可能改變「妹妹」的正常酸鹼值，誘發細菌性陰道炎，而產生異味。若是吃了氣味強烈的食物，加上沒攝取足夠水份，也可能會導致私密處味道變重。若沒做好私密處保養，除了可能影響親密關係外，嚴重時甚至可能引發婦科疾病。

私密處保養不NG必學3招

1.一天清潔不超過2次

私密處周圍的肌膚較脆弱，建議不要使用太燙的水清潔，水溫應在攝氏39度以下。成年女性在健康狀態下，用清水洗淨即可，也可考慮使用私密處專用的清潔產品輔助，因私密處清潔乳的pH值通常維持在弱酸性、刺激性也較低。

但要注意不可過度清潔「妹妹」，如非特殊情況，一天清洗次數不宜超過二次，時間約30～60秒即可，切勿大力搓洗，使用清潔產品時，也要先在手中充分起泡後，再輕柔地清洗私密處。注意，過度清潔不僅對私密處保養無益，反而容易造成菌群失衡，不僅無法緩解搔癢問題，還可能會因刺激而加劇症狀。

2.挑選成分天然的護理品

由於私密處肌膚較薄、吸收力較好，建議選擇專用保養品，尤其要留意成分簡單、天然的商品才好，而且盡量使用不含香精的保養品，像是可選擇植物萃取系列，比較不會傷害細嫩肌膚。但若使用後有不適感或出現感染症狀時，還是要立即停用保養品並趕快就醫看診諮詢。

3.維持私密處的清爽

「妹妹」是分泌物、經血、汗、皮脂等聚集的部位，當這些物質混合、雜菌開始繁殖時，就容易產生異味，因此除了平時洗澡時的適當清潔之外，在生理期、孕期、生產前後等特殊時期，也可以使用私密處專用的濕紙巾或噴霧，幫助維持清爽和去除異味。若是上班忙碌、分秒必爭，較少時間保養的女生，也可選擇使用上便利又快速的慕斯型產品。

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