2019秋妝唇彩美色　IPSA無花果奶茶、克蘭詩太妃摩卡必收

即將邁入新的一季，2019秋妝紛紛出爐，女孩們準備好為自己的化妝包增添新的色彩了嗎？今年唇妝有了更多小細節，除了大家喜愛的氣質粉裸色外，更多了以往不曾出現的質地與妝感。VOGUE一次蒐羅這段期間、讓人生火的唇妝新品們，價格細節一一解析、讓女孩看完一篇就一次知道最新的下手目標，只是V編提醒大家，小心看完會有副作用、讓錢包不小心打開太多。女孩們、準備好了嗎？



IPSA 活現誘色唇釉 5.5g/ NT$950

IPSA 活現誘色唇釉 N 日本甫上市討論度激升，全系列分為水光 VS 霧光兩種質地，水光質地讓唇釉如水彩般自然暈染，長效水潤飽滿，打造出玻璃般的唇妝；霧光質地更是突破霧面唇彩限制，讓唇瓣呈現低霧光質感，同時保持潤澤狀態。其中#02 與 #08 更是主打的話題美色，一推出日本IG掀起滿滿好評，#02無花果奶茶為透潤的琉光玻璃型態，輕擦唇瓣綻放晶透奶茶色澤，絕對是仙氣臉必備色號；#08蜜香烏龍揉合楓紅調與棕色調，完美比例讓各種膚色都能達到顯白顯氣質效果。

推薦色號：#02 無花果奶茶

推薦色號：#07 玫瑰泰奶

推薦色號：#08 蜜香烏龍





NARS 熱帶秘境唇筆組 NT$1,850／組

2019早秋，NARS品牌創辦人暨創意總監François Nars，以他最喜愛的大溪地熱帶島嶼Motu Tane為靈感，以毫不拘束、童趣奔放的手繪元素包裝，集結NARS熱銷NO.1明星商品，推出2款限量頰彩盤與3款限量唇彩組合，開啟充滿色彩的秘境之旅。其中，全新四款限量驚綺絨彩筆組合，超水潤革命型半霧面感唇筆，極度絲滑水潤，高顯色的同時給予唇部最完善的修護，創造最令人驚豔的半霧面又水潤的唇筆新突破。

推薦色號：#TAHAA南瓜土橘





克蘭詩Clarins癮釉光精油唇膏 共8色 / 3g /NT$980

看起來像是唇蜜的外包裝，打開卻化身為唇膏，乳霜般的質地包裹著飽和亮麗的色彩，輕輕一抹像是保養品一般完美修飾唇紋，同時卻又展現個性十足的亮感釉光，這是結合唇膏、唇油與唇膜三效於一體的全新癮釉光精油唇膏。富含植萃保養油配方的唇膏，散發自然清新的宜人氣味，精選來自大自然的八款色彩，不需搭配特定妝容，不需遷就膚色，就是這麼好相處，隨手一拿都是可以擦出獨特自我氣質的零失手唇膏。

推薦色號：#757L 太妃摩卡

克蘭詩Clarins親親水唇彩_閃閃限量版 共3色 / 7ml /NT$850

富含77%植萃保養，輕盈配方猶如第二層肌膚一般，讓人忘記今天上了唇彩100%貼合唇部肌膚，不沾杯、不掉色，半霧面妝效能打造自然散發的長效美唇色。如同專為雙唇設計的水彩一般，親親水唇彩讓你做自己的彩妝大師，隨手就能自己調製最喜愛的唇色濃淡，不需細緻描邊，只需沾取適量產品畫於唇心並輕抿雙唇，就可打造渾然天成染唇效果，如果想要唇色更顯色，重複疊擦數次也不卡色，輕鬆打造大膽搶眼的飽和唇妝。2019年推出#閃閃啾啾粉、閃閃熱吻紅、閃閃激吻紫三款擁有細緻亮粉親親水唇彩閃閃限量版，單擦好俏麗，疊擦在唇膏上更是能創造耳目一新的華麗變身感。

※編輯：yoyo.su | 來源：各品牌 |

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