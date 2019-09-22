深蹲點步＋交叉步下蹲　一天2動作，30天練成完美臀型

想要練出完美臀型其實一點也不難！新書《超HOT真理臀套組：一天2動作，30天練成》專為亞洲女性設計， 不用花時間瘦，只要創造「明顯腰臀比」，不管扁平臀、下垂臀、方塊臀、鬆垮臀，只要持續鍛鍊，一天2動作，30天練成完美臀型！

《超HOT真理臀套組：一天2動作，30天練成》Day 4



動作一：深蹲點步

初學者：左右交替20 次

中級∼進階者：左右交替20 次 × 3 組 間隔20 秒

1. 身體半蹲：將彈力帶套在膝蓋上緣，雙腳打開略比肩寬。髖關節屈曲，臀部往後推，膝蓋微彎，雙手於胸前輕輕交握。

2單腳後跨步：左腳往後跨步點地，馬上回到姿勢1，換右腳往後跨步點地，再回到姿勢1，左右交替重複動作。

Point：動作時，上半身保持穩定。



動作二：交叉步下蹲

初學者：左右各30 次

中級∼進階者：左右各20 次 × 2 ∼ 3 組 不休息

1. 雙手於胸前交握：身體輕鬆站立，雙腳打開與肩同寬，雙手於胸前輕輕交握。

2. 往斜後方跨步：右腳往左斜後方跨大步，身體向下壓，膝蓋不要往前突出；身體回到姿勢1。做完同側動作後，換邊動作。

Point：腳尖要朝正前方，膝蓋保持在腳尖正上方。

X NG！腳尖朝外，後腳膝蓋打直的話就無法刺激到臀部肌肉。

※編輯：yoyo | 來源：三采文化《超HOT真理臀套組：一天2動作，30天練成》作者／岡部友 |

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