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秋日最佳的配件色彩：焦糖與奶茶色　一件單品就很有溫柔感

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時序即將進入的秋天，配件也開始跟著換季。除了一身帥氣的深色配件，其實你有更完美的選擇！帶點復古、溫暖的調性，焦糖色系是秋天最佳的配件色彩。或者從彩裝延燒來的奶茶色，不會過於突出、含蓄中帶點溫柔中性的感覺也是這幾季最夯的色系。中性調的色彩，不管是哪種膚色都能巧妙融合搭配，讓秋冬日常穿搭來點明亮暖意就要靠這些配件囉！

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

Fendi Baguette進化成超級小包，不只是包袋掛飾、腰帶，還可以當項鍊

「這不是迷你款，它是Nano Baguette！」不論你是《慾望城市》的忠實粉絲，或是因為它能完美融入日常、各種風格，或是它的多元揹法而愛上經典Baguette包袋，今年秋冬又多了一個收藏它的理由了！在今年宣布Baguette強勢回歸後，Fendi保有品牌獨特風格及DNA，悉心調整極具傳奇色彩的Baguette包款比例，推出更為小巧的Nano Baguette，完美體現FENDI的創意與玩世不恭！包身上可以見到使用從著名Selleria皮革到珍貴的鱷魚皮等多種材質，顏色方面也慶祝大膽復出的一年內，Baguette包款出現的各種變化。百變的Nano Baguette包款擁有多種揹法：簡單手拿、加入可拆式細鏈帶斜背、透過背扣搭配其它包款，或是繫在腰上作腰包，甚至還可以搖身一變成為項鍊！

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

溫暖焦糖色皮革JW ANDERSON經典logo包款

英國設計師Jonathan Anderson將自己標志性的中性風格注入休閑衣櫥，除了擔任的時裝品牌Loewe，同名品牌JW ANDERSON也打造了不少經典包款。JW Anderson 的 Logo單肩包推出後迅速成為暢銷熱款。秋冬以全新的濃郁焦糖色系呈現，除此之外，還有充滿英倫血統的格紋包款。key包款的金色五金配件靈感最初是源自開沙丁魚罐頭的小工具，而插袢的造型是取自品牌船錨標志中的圈環，透過調節肩帶，找到合適的背攜長度，或用作手拿包，都是秋冬最棒的造型配件。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

法國品牌BRISTON CLUBMASTER LADY系列，迷你雙圈錶帶注入柔和焦糖奶茶色

BRISTON CLUBMASTER LADY承襲了瑞士鐘錶的精湛工藝以及法式精品的優雅韻味，由義大利手工製成的24mm小巧枕型琥珀錶框加上每只獨一無二的花紋。右側三點鐘方向的玫瑰金錶冠鑲嵌了黑瑪瑙凸圓形寶石，雙圈錶帶設計除了有讓手腕顯細的視覺效果，多種材質顏色的錶帶讓你隨心情或場合做變換。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

東歐風情濃厚的Nanushka為針織和皮革染上焦糖奶茶色系

來自布達佩斯的Nanushka最近因為一張由Rihanna穿著的針織洋裝照片，再度成為時尚圈討論的品牌。擅長處理針織和皮革的Nanushka，以實用為出發點。設計師Sandra Sandor說，如果服裝的設計與功能性良好，那麼它就是美麗的。Nanushka 這款裹身連衣裙採用純素皮革製成，其柔軟質感與真實動物皮別無兩樣。單品配有 1970 年代風格的古巴領，正面裝點著成列的包扣鈕扣，焦糖色裙身溫暖柔美。

※文字：Anny Ting | 編輯：Anny Ting | 來源：Fendi |

（完整文章請看VOGUE.com

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※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

焦糖奶茶, 穿搭, 包包, 手錶, 針織洋裝, Fendi, Baguette, JWANDERSON, Nanushka, VogueTaiwan
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