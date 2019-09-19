懶婦實測／不僅打冰沙還能煮雞湯　特福「真空高速火氧機」甚至自動洗刀片

▲特福真空高速火氧機實測煮湯，冷熱皆可用。（圖／記者蔡惠如攝，以下同）

文／Elisa

近期的天氣又到了春夏與秋冬交界的時刻，白天氣溫高太陽大，晚上又有點涼意，如果要達到中午喝冰沙、晚上喝熱湯的需求，近期上市的一款特福「真空高速火氧機」，或許能讓你事事都滿意，與市面上果汁機產品最大不同的是，它不僅能打果汁還能煮雞湯，一鍵按下去免顧火，連刀片都能自己清洗，絕對符合懶婦與貴婦的基本需求。

果汁機這種產品就是無法一年四季都使用，近年也出現調理功能，如藍帶學院都在用的伊萊克斯大師系列，滾燙的熱湯可以直接倒進去打成順口的濃湯，成為了料理人妻的廚房好幫手，其他如九陽豆漿機之類的產品，也強調有煮湯的功能。

而特福的真空高速火氧機，則強調「燉煮」與「打碎」同一機完成的功能性，並強調連雞骨頭、魚骨頭都可以整塊整隻放進去打碎，這產品的概念在於使用2個冷熱分開不同的杯款，裝置在主機上時會自動感應，出現對應的選擇鍵，除了避免混淆之外，也可以發揮最大的效能，不過要注意杯款的內容量有限，1至4人的小家庭份量應該沒問題，若是人丁多就不適合了。

實測：煮湯功能、真空冷飲差異、清潔刀片功能

既然官方表示輕鬆煮湯這點是最大的主打，當然就要試試看「真空高速火氧機」煮熱湯的效果，此外針對冷飲杯，特色在於「先抽真空」再攪打，號稱喝起來更順口，自然也是要驗證一下。

特福針對台灣市場出了一本專用食譜，裡面除了湯品還有養生飲、堅果飲跟冰沙等，隨產品直接贈送，標示也很簡易，總之買好食材通通丟進去等吃就對了。

烏雞蟲草滋補湯

材料很簡單，就是烏骨雞塊、山藥、蔥薑、枸杞等調味材料，烏骨雞塊可是真真實實帶骨的喔，清洗放入後加上水，把蓋子蓋上按下「濃湯」鍵，你就能去忙其他的事了，觀察一下烹煮過程，是先加熱將食材煮熟之後，再進行攪打變成濃湯的口感，所以一開始會先聞到食材煮熟的香味，等差不多之後便會自動開啟攪打功能。

▲雞塊帶骨豪邁地放下去！

▲按下濃湯鍵後可以去忙別的了。

▲時間到自動啟動攪打功能，雞塊消失了啊。

【試吃感想】

比在家煮湯的味道更香，可能是因為所有食材有充分攪打的緣故，雞肉塊打的相當徹底，根本吃不到任何的纖維，且口感也很豐富，不過在試吃時有吃到一點小碎骨，特福表示因煮湯時程皆設定在35分鐘左右，但每個食材的狀況都不同，建議可煮完先試吃，若有顆粒再「追加」攪打即可。

芒果優格冰沙

切芒果塊加入優格，再加入碎冰塊後，按下「冰沙」按鍵，機身內部會先開始抽氧，約等待1分鐘，便會看到一顆顆小氣泡往上方衝，等到抽氧程序完成，便會自動開啟攪打程序。

【試吃感想】

雖然沒有加糖，但感覺將芒果的甜味全部釋放出來，且攪打過後的冰沙上方，氣泡也較一般的果汁機少，喝起來感覺相當滑順，沒有吃到碎冰塊。

清潔刀片

控制面板下方有個「清洗」的功能鍵，在做完料理之後可放入清水與些許清潔劑，讓機器直接幫忙清潔刀片，觀察清潔後的刀片果然相當乾淨，不需要冒著受傷風險去清潔了。

▲刀片清洗得相當乾淨，水放進去沖一沖就好了。

同場加映：蘋果鳳梨汁測試二機比拼

真空高速火氧機的冷飲製作既然強調「真空」功能，再選擇最容易氧化的蘋果試試看，跟著鳳梨塊一起加入後，再度抽真空攪打成果汁，比與市售一般品牌的果汁機一起比較一下。

可以看見打出的果汁經過3分鐘後，別家產品已經開始出現分層狀態，再經過5分鐘後，已經可以明顯看出放在裡面的湯匙，分層代表果汁內的狀態已經氧化，雖然不會有有害物質，但會影響口感，相較號稱抽真空後的特福產品，在面對氧化的速度上較另一杯慢，意即可以保持比較久的好口感。

▲剛打好後放置經過3分鐘（右邊為特福）。

▲放置5分鐘後發現分層得更加明顯了（右邊為特福）。

懶婦結論

一機能囊括製作果汁、冰沙與濃湯功能，應用面變得廣泛，且操作也相當容易，只需要單鍵按下，ˋ之後再依食材狀況決定是否要追加調理即可，期間完全不須顧火，而煮湯所需的時間約莫35分鐘，也與一般料理時間差不多。

但須考量就是容量有限，一次煮湯的份量約莫能倒滿5個飯碗，此外食譜湯類當然都是濃湯，喜歡以喝清湯為主的家庭，熱湯功能使用率自然有限，另外料理時就是會出現果汁機的分貝聲（這是當然的吧）！

對某些消費者來說，售價當然也是重點，真空高速火氧機目前定價為24,800元，包含冷與熱2個使用杯款，不需要再額外購買其他配件，主要還是看使用者的生活習慣，是否常用到它的拿手功能，如果真的能經常用，就算東西高價也不算貴啦！