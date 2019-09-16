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情侶吵架千萬別犯的5大禁忌！動不動提分手、愛翻舊帳最惹人厭

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編輯／Molly　圖／翻攝pexels、unsplash

感情再好的情侶，在相處過程中難免會有意見不合、發生爭執的時候，若是能好好溝通、解決，其實也是一個更了解彼此的機會，也能讓感情更加穩固。因此，真的遇到吵架時，要盡量維持理性溝通，更要小心千萬別犯了以下這5件事，以免越吵越兇，一發不可收拾，最後後悔莫及。

▲情侶吵架千萬別犯的5大禁忌。（圖／翻攝pexels）

1.把錯都推給對方

吵架時，人總是容易會有把所有過錯都怪在對方身上的念頭，總是想著對方做錯之處，而忘了回頭看看自己是否也有不對的地方。發生爭執時，其實不一定是誰做錯了事，常常是雙方看法不同而已，其實應該先緩下來，想想自己是否有站在對方立場著想？而非一昧地彼此怪罪。若是能放下姿態，以溝通代替責怪，對方的情緒也會跟著緩和下來，才能真正解決問題。

▲情侶吵架千萬別犯的5大禁忌。（圖／翻攝pexels）

2.一直跟別人比較

每個人都希望自己在另一半心中是獨一無二的存在，而且大多數人都不喜歡被拿來跟別人做比較，若在吵架時，還得被品頭論足，那肯定是火上加油，越吵越兇。尤其要記得，不論平時或吵架，最忌諱拿前男友／前女友來跟另一半比較，很容易會讓另一半覺得「如果他／她那麼好，你就回去找他／她吧！」

▲情侶吵架千萬別犯的5大禁忌。（圖／翻攝pexels）

3.不顧情緒咄咄逼人

吵架的時候，兩個人都處在氣憤的狀態，容易說出難聽、傷人的話，若是硬逼著對方給解釋給交代，或是故意對著痛處說些激怒人的話，容易讓情緒更激憤，適得其反。不妨先各退一步，留點時間讓彼此都先冷靜下來，好好思考問題所在，等情緒較穩定時再來溝通才更有幫助。

▲情侶吵架千萬別犯的5大禁忌。（圖／翻攝pexels）

4.愛回頭翻舊帳

如果每次吵架都把以前發生不愉快的內容再搬出來說一遍，不只架遠永吵不完，還會越來越傷感情！每次的爭吵大都有不同原因和適合處理方式，應該針對引起這次不愉快的問題就事論事，找到適合的方法好好處理，而不是把以前的事扯進來，讓事情變得更複雜，也模糊焦點。

▲情侶吵架千萬別犯的5大禁忌。（圖／翻攝pexels）

5.以分手當作威脅

有些人一吵架，就會隨便把分手說出口，將分手變成一種威脅，希望另一半因不想分手而向自己妥協道歉。這種方式或許一開始有用，對方因為捨不得，而壓下不愉快，向你低頭求和，但若每次都用這個方法隨便解決爭吵，而沒有從根本解決問題，久而久之，不但兩人之間問題越來越多，對方也會因為厭倦，而真的答應分手，一去不回，到時候只是想用「分手」來作為和好手段的你，就真的後悔也來不及。

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關鍵字：

兩性, 愛情, 感情, 戀愛, 吵架, 禁忌, 分手, 翻舊帳
fashion.net

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