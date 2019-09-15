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秋冬時髦靠「Jitney」！Off-White毛茸茸的白色包包　背起來溫暖又百搭

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編輯／Duke

由Virgil Abloh領軍的Off-White，不但成為時下年輕人最喜愛的品牌之一，就連近期推出的2.8「Jitney」手提包，也被時尚平台Lyst評選為Q2季度最受歡迎的包款。其中，Off-White最新帶來的這款2.8「Jitney」手提包，同樣值得大家關注，因為Virgil Abloh將原先的塗鴉設計換成白色絨毛外觀，一起來看看吧！

此款以白色絨毛打造的2.8「Jitney」手提包，其外型與塗鴉款相同且採用全皮革打造，而內部則使用紅色為主調，並且還設計多個夾層增加功能性。然而，這次Virgil Abloh於外觀加入白色絨毛後，在視覺上多了溫暖的情懷，是一款適合搭配秋冬服飾的包款。

▲OFF-WHITE絨毛JITNEY、GUCCI。（圖／翻攝自IG@off____white、SSENSE、Dover Street Market）

▲採用全皮革打造，並於外觀加入白色絨毛。（圖／翻攝自SSENSE）

▲OFF-WHITE絨毛JITNEY、GUCCI。（圖／翻攝自IG@off____white、SSENSE、Dover Street Market）

▲內部使用紅色為主調，並設計多個夾層增加功能性。（圖／翻攝自SSENSE）

▲OFF-WHITE絨毛JITNEY、GUCCI。（圖／翻攝自IG@off____white、SSENSE、Dover Street Market）▲OFF-WHITE絨毛JITNEY、GUCCI。（圖／翻攝自IG@off____white、SSENSE、Dover Street Market）

▲另有紅色款可以選擇。（圖／翻攝自IG@off____white、SSENSE）

由Off-White推出的2.8「Jitney」Furry手提包，目前共推出白、紅2色，其中，白色款與紅色款已經可於SSENSE官網購得，售價皆為美金1,685元（約台幣52,250元），而Off-White官網則處於預購階段，並且僅有販售白色款，預定10／30進行發貨，售價為台幣52,480元。

此外，第二次聯手的COMME des GARÇONS X Gucci PVC牛皮紙袋托特包，其設計以花卉與Gucci復古綠紅條紋為主題，並利用淡淡的白色字體，帶出COMME des GARÇONS的Logo，而內部則加入堅固的帆布材質提升耐用度。目前已於9／7在東京銀座的Dover Street Market Ginza與DSML-ESHOP開賣，售價為日圓63,000元（約台幣18,900元）。

▲OFF-WHITE絨毛JITNEY、GUCCI。（圖／翻攝自IG@off____white、SSENSE、Dover Street Market）

▲COMME des GARÇONS X Gucci PVC牛皮紙袋托特包。（圖／翻攝自Dover Street Market）

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關鍵字：

VirgilAbloh, Off-White, Jitney, 手提包, 絨毛, Furry, COMMEdesGARÇONS, Gucci, 托特包, 復古, DSM
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