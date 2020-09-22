《俗女養成記》鼻酸金句回顧　「這輩子其實很短，短得沒時間討厭自己」

編輯／JJ 圖／翻攝自《俗女養成記》劇照、IG@yx_hsieh

第55屆金鐘獎頒獎典禮將在本週六9月26日登場，今年入圍劇集以及演員都十分有看頭，在頒獎前夕就讓我們先來好好回顧，首先從入圍迷你劇集獎、迷你劇集女主角獎的《俗女養成記》開始。去年播出時在收視與觀眾的口碑上都反映出好成績，飾演女主角「陳嘉玲」的謝盈萱，將這個39歲「俗女」的角色詮釋得非常好，以詼諧幽默的方式道出了40歲上下大齡熟女面對社會、家庭壓力下的心境，雖是著重描寫六年級生的女性，但是電視機前不論老少都被深深感動了。

以下就來看看「俗女」在劇中說了哪些坦率直白的金句：

＃「20歲喝醉酒是可愛，40歲啊是可憐」

陳嘉玲在前男友的婚禮上喝得大醉，亂講話惹的氣氛尷尬，這時她的朋友就說了一句「20歲喝醉酒是可愛，40歲啊是可憐」，這句話聽在耳裡非常刺耳吧？社會總是灌輸女性什麼年紀就該有什麼年紀的模樣，不符合就是不三不四，難道40歲就不能喝醉酒大吵大鬧嗎？為什麼一定要成為社會期待的樣子？

＃「39歲沒房沒車沒老公沒小孩，一轉眼就要40了，我的人生好像一事無成、動彈不得﻿」

雖然陳嘉玲毅然決然決定離婚，讓自己落到這番處境，不過至少她不向自己不喜歡的人生屈就，即使39了，沒房沒車沒老公沒小孩，如此一事無成，不知道讓多少女性心有戚戚焉，也要努力活出自己想要的樣子，接受不成材的自己，與這樣的自己和解。

＃「我年紀大了沒有力氣談戀愛了！」

40歲了，在職場上處處受限，更別說是愛情了，「我年紀大了，我沒有力氣談戀愛了！要花多長的時間去遇到一個人然後建立一段關係？」，當然絕對會比別人更不容易，但是不要放棄，最終絕對可以找到自己的價值，不論是愛情還是職場。

＃「我做錯了什麼？我就錯在我想要當一個獨立的新女性！」

30～40的女性卡在一個不上不下的階段，在職場上不像年輕人有新鮮的肝、低薪資，又不像前輩們經歷資深，處處碰壁的陳嘉玲忍不住大喊：「當一個獨立的新女性錯了嗎？為什麼世界對我這麼不公平！」

＃「這輩子其實很長，長到妳可以跌倒再站起來，作夢又醒過來；這輩子其實很短，短得妳沒時間再去勉強自己，沒時間再去討厭妳自己。」

「這輩子其實很長，長到妳可以跌倒再站起來，做夢又醒過來。」日子一天天過總覺得沒完沒了，但其實年過3、40，人生算已經過一半了，你還覺得有時間自怨自艾、勉強自己活得不快樂嗎？起碼在後半輩子裡，要學會擁抱真實的自己，擺脫世俗價值觀，才能真正開心。

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