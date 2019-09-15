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下唇厚＝懂得享受生活　從12款唇型看妳的隱藏性格和人際關係

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▲唇型 。（圖／翻攝自IG@Jolin_cai、@FULLMOON.LONG、@KYO1122）

想要觀察一個人的個性，從各面相都有方法可以看出，而除了一般大家熟知的面相外，唇型也可以看出一個人的隱藏性格，而美國面相專家Jean Haner 分享「唇型」主要是看出妳的人際關係，快點讓我們一起來看看！

1．唇型適中

妳的嘴唇不特別厚也不薄的話，也沒有明顯的唇峰，表示妳處理人際關係的方式十分平穩，而且也很可靠．

擅於處理人際關係，不會放任事態發展到太戲劇化的程度。而且妳不會太過黏人或是太過缺乏安全感，在戀愛中能活出自己的態度。

2．上唇比較厚

如果妳的上唇厚於下唇，那表示妳會喜歡在一段關係裡創造出很戲劇化的發展，但如果妳天生上唇就比下唇厚，那表示妳是個願意付出的人，而在一段關係裡，妳在乎別人跟在乎自己一樣多。

提醒一下在傳統面相學裡，如果妳動了整形手術，就是拋棄妳原本的樣子，個性和命運也會隨之改變。所以如果妳動刀改變妳的唇型，妳會變的更依賴人、更自私，也會比較容易情緒化。而如果妳改變唇型越多，妳的個性也會相差越大。

3．下唇比較厚

如果妳的下唇比上唇厚，這表示妳內在其實很希望被寵愛。同時，妳也是一個很會找樂子的人，很會找到自己的方法享受生活。

4．雙唇豐厚

如果妳擁有像舒淇 一樣的豐唇，這表示妳充滿母愛，而且十分關心和在乎別人的感受。妳是一個很容易全心全意付出、很容易把別人放在自己之前的人．

而且也享受這樣的人生。妳和你的朋友們通常關係都會很好，而且大多都能遇到真心的朋友。

5．薄唇

如果上下唇都比較薄的人，他們通常會比較獨來獨往、也比較獨立，不習慣依賴他人。他們的交友範圍或許不像豐唇的人這麼寬闊，但並不代表他們不擅於處理人際關係。

6．唇峰明顯

擁有這樣唇型的人表示他們非常善於溝通，他們腦筋動得很快，而且很有創意。不過因為腦筋動得很快的關係，他們有時候說話會不經過大腦，那並不是他們的本意。

7．唇峰圓潤而明顯

唇峰圓潤的人比一般人要更心軟，他們通常擁有比一般人更豐富的同情心、願意花比較多的時間在別人身上，而且也常為他人設身處地的著想。

8．唇峰不明顯

唇峰不明顯的人通常沒有太多情感的包袱，反而讓他們會常常把事情攬在自己身上。他們同時也是很負責任的人，但其實他們必須學會不是什麼問題都要事必躬親。

9．唇中間飽滿

▲唇型 。（圖／翻攝自IG@Jolin_cai、@FULLMOON.LONG、@KYO1122）

他們是天生的表演家，而且超級喜歡在聚光燈下，萬眾矚目的感覺。他們討厭一個人，在人際關係方面也很吃得開。他們有時會比較任性，但他們也很容易被取悅，很容易就感到開心。

10．小嘴厚唇

▲唇型 。（圖／翻攝自IG@Jolin_cai、@FULLMOON.LONG、@KYO1122）

嘴型小而豐滿的人，通常在一段關係裡會第一個想到自己。但如果對方持續付出，讓他們發現對方真的有在關心自己，他們就會開始多為對方著想一些。

11．小嘴薄唇

▲唇型 。（圖／翻攝自IG@Jolin_cai、@FULLMOON.LONG、@KYO1122）

另外如果是嘴型小，但唇型較薄的人，他們通常不擅於處理人際關係，因為「交朋友」對他們來說並不是必要的事情，當然，如果你想打入他們的世界也不是沒有辦法，只是需要更多的時間。

12．上唇薄下唇厚

▲唇型 。（圖／翻攝自IG@Jolin_cai、@FULLMOON.LONG、@KYO1122）

比起人際關係，這些人更在乎的是工作和成就。他們常常會在人際關係中遇到障礙，沒辦法很放鬆的享受每一段感情，對他們來說，人生有很多更明確的目標要達成。而且令人心碎的是，大概有60%的男性都擁有這樣的唇型。

文／柯夢波丹　圖／IG@rachel_mypark、@stronger917、@zhoudongyu、@yangmi.153、@jolin_cai、@FULLMOON.LONG、@KYO1122

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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關鍵字：

柯夢波丹, 運勢, 唇型, 個性, 人際關係
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