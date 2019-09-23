水潤雙唇讓人想啾一口！美妝KOL推薦9款戀愛感唇膏，完整色號公開

質地要夠水潤，顏色要能一抹提亮氣色，最好還有豐唇效果；以上三點，是KOL們唇膏心頭好貨的最大公約數。不論妳偏好霧面或亮澤感，都能在她們的推薦中找到最符合需求的夢幻好物！

RUBY（劉馨如）推薦：

BOBBI BROWN 金緻奢華唇膏（色號SUNSET ORANGE）NT$1,200



輕鬆擁有豐唇效果 很濃郁的顏色，輕鬆擦不用甚麼技巧就有豐唇效果，嘴唇會變厚，其他口紅可能要刻意擦出界線才能達到這樣的目的；質地像奶油一樣潤滑，不顯唇紋。橘紅色調我很喜歡，不會特別霧面也不會特亮，很剛好的色澤。





愛甯Spencer推薦：

I’M MEME我愛氣墊薄霧液態唇膏（006 Smoky Amber）2.5g，NT$490



超自然的好氣色 擦起來不會太紅，是很柔和的好感色，很自然不會太高調，唇色太重有時會讓男生有壓力。雖然已婚，偶而上街也是想要有點戀愛感，而且在唇霧產品上來說又不會太乾。我通常薄擦一層，抿一下嘴唇，就完成。





TOMO推薦：

植村秀RD163無色限玩色水潤唇膏，NT$1,000



「霧面款」也有絲絨滑順感 有分水潤、超水潤、和霧面三種質地，我喜歡霧面款。雖然是霧面但不乾，有點像「絲絨」，很貼合，會讓唇的質感提升。這顏色是橘紅色，薄擦厚擦都可以，厚擦可以會有一種很有氣場的紅唇感。我平常喜歡薄擦用手指稍微暈出去，很自然，霧面可以做到這樣蠻不容易的。





小白（Janet）推薦：

YSL情挑誘光水唇膏，（色號88 ROSE NU枕邊唇語），NT$1,280



水潤感無可替代 我很喜歡這支的玫瑰色呈現，妝很淡時用它就可以，可能因為含有精油成分，相當水潤，一擦唇紋退散，真的妝感很像有色護唇膏的感覺。如果是比較正式的場合，我會疊擦幾次，顯色度完全上得了檯面。



I’M MEME我愛氣墊薄霧液態唇膏（007 My Kinda Cora）2.5g NT$490



潤感優秀的霧面唇 顏色是橘中帶紅，雖然是霧感但不會很乾，很好推勻，有時嘴唇有死皮會卡顏色在上面，這支不會。使用也很方便，塗上用手指暈染就有很好的效果。





唐葳推薦：

雅詩蘭黛．絕對慾望奢華潤唇膏（色號420玫瑰紫嫣紅）NT$1,200



唇型立體滋潤度也超優 很潤澤，而且保濕感很持久，完全不輸護唇膏的滋潤感。特別喜歡色號420，是很容易上手的顏色，帶有光澤的玫瑰色。我覺得這支唇膏不需特別技巧，擦起來唇型特別立體，色澤、質地和妝效都很推。



SUQQU．晶采淨妍唇蜜（色號05） NT$1,350



一抹立刻逐退黯沉氣色 我喜歡橘色系的唇彩，因為我臉色容易暗沉，橘色系最不出錯，可以讓肌膚提亮。刷頭是偏扁狀，很好畫，質地輕盈不會油油的，隨便畫都有嘟嘟唇的感覺，微豐唇效果。





綺綺推薦▼

Giorgio Armani．奢華訂製緞光水唇膏亞曼尼金色LOGO限定版（色號403）NT$1,200



沒有壓迫感的紅唇 最近因為都無法畫濃妝，如果擦一個太桃紅或正紅的口紅會很奇怪。這支偏橘紅，氣色提升(會讓我看起來沒有那麼像活死人)，但不會有壓迫感。質地水潤輕薄但很顯色，擦一層拍開就很漂亮。吃東西多少會掉色，但是掉色不會只掉裡面那層，會很均勻的掉，不會很糗。



NARS激情過後嫩唇膏，NT$950



打造天生美唇效果 因為平常不工作完全不上底妝，口紅對我來說非常重要。這就是那個經典的高潮色腮紅色的「唇膏版」，有很細的亮粉，會讓嘴唇有天生狀況很好、很嫩的感覺；小缺點就是用很快，已經用第二支。如果是薄唇，稍微擦出邊界就有豐唇感。

※文字：Chara Yu、Tammy Yu | 編輯：Chara Yu |

（完整文章請看VOGUEme.com）



延伸閱讀

「#BG963霧面奶茶色、#OR570 極霧紅焦糖、#PK375粉霧煙燻玫瑰！」植村秀高級感霧面唇膏必收6色推薦

記住這個色號：#420玫瑰荔枝！雅詩蘭黛最熱賣經典色，一口氣推出超限量唇膏、唇釉與唇露



更多精彩報導，詳見《VOGUEme網站》

※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。