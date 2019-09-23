fb ig video ETtoday search mobile

水潤雙唇讓人想啾一口！美妝KOL推薦9款戀愛感唇膏，完整色號公開

> >

質地要夠水潤，顏色要能一抹提亮氣色，最好還有豐唇效果；以上三點，是KOL們唇膏心頭好貨的最大公約數。不論妳偏好霧面或亮澤感，都能在她們的推薦中找到最符合需求的夢幻好物！

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

RUBY（劉馨如）推薦：

BOBBI BROWN 金緻奢華唇膏（色號SUNSET ORANGE）NT$1,200

輕鬆擁有豐唇效果 很濃郁的顏色，輕鬆擦不用甚麼技巧就有豐唇效果，嘴唇會變厚，其他口紅可能要刻意擦出界線才能達到這樣的目的；質地像奶油一樣潤滑，不顯唇紋。橘紅色調我很喜歡，不會特別霧面也不會特亮，很剛好的色澤。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

愛甯Spencer推薦：

I’M MEME我愛氣墊薄霧液態唇膏（006 Smoky Amber）2.5g，NT$490

超自然的好氣色 擦起來不會太紅，是很柔和的好感色，很自然不會太高調，唇色太重有時會讓男生有壓力。雖然已婚，偶而上街也是想要有點戀愛感，而且在唇霧產品上來說又不會太乾。我通常薄擦一層，抿一下嘴唇，就完成。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

TOMO推薦：

植村秀RD163無色限玩色水潤唇膏，NT$1,000

「霧面款」也有絲絨滑順感　 有分水潤、超水潤、和霧面三種質地，我喜歡霧面款。雖然是霧面但不乾，有點像「絲絨」，很貼合，會讓唇的質感提升。這顏色是橘紅色，薄擦厚擦都可以，厚擦可以會有一種很有氣場的紅唇感。我平常喜歡薄擦用手指稍微暈出去，很自然，霧面可以做到這樣蠻不容易的。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

小白（Janet）推薦：

YSL情挑誘光水唇膏，（色號88 ROSE NU枕邊唇語），NT$1,280

水潤感無可替代 我很喜歡這支的玫瑰色呈現，妝很淡時用它就可以，可能因為含有精油成分，相當水潤，一擦唇紋退散，真的妝感很像有色護唇膏的感覺。如果是比較正式的場合，我會疊擦幾次，顯色度完全上得了檯面。

I’M MEME我愛氣墊薄霧液態唇膏（007 My Kinda Cora）2.5g NT$490

潤感優秀的霧面唇 顏色是橘中帶紅，雖然是霧感但不會很乾，很好推勻，有時嘴唇有死皮會卡顏色在上面，這支不會。使用也很方便，塗上用手指暈染就有很好的效果。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

唐葳推薦：

雅詩蘭黛．絕對慾望奢華潤唇膏（色號420玫瑰紫嫣紅）NT$1,200　

唇型立體滋潤度也超優 很潤澤，而且保濕感很持久，完全不輸護唇膏的滋潤感。特別喜歡色號420，是很容易上手的顏色，帶有光澤的玫瑰色。我覺得這支唇膏不需特別技巧，擦起來唇型特別立體，色澤、質地和妝效都很推。

SUQQU．晶采淨妍唇蜜（色號05） NT$1,350

一抹立刻逐退黯沉氣色 我喜歡橘色系的唇彩，因為我臉色容易暗沉，橘色系最不出錯，可以讓肌膚提亮。刷頭是偏扁狀，很好畫，質地輕盈不會油油的，隨便畫都有嘟嘟唇的感覺，微豐唇效果。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

綺綺推薦▼

Giorgio Armani．奢華訂製緞光水唇膏亞曼尼金色LOGO限定版（色號403）NT$1,200

沒有壓迫感的紅唇 最近因為都無法畫濃妝，如果擦一個太桃紅或正紅的口紅會很奇怪。這支偏橘紅，氣色提升(會讓我看起來沒有那麼像活死人)，但不會有壓迫感。質地水潤輕薄但很顯色，擦一層拍開就很漂亮。吃東西多少會掉色，但是掉色不會只掉裡面那層，會很均勻的掉，不會很糗。　

NARS激情過後嫩唇膏，NT$950

打造天生美唇效果 因為平常不工作完全不上底妝，口紅對我來說非常重要。這就是那個經典的高潮色腮紅色的「唇膏版」，有很細的亮粉，會讓嘴唇有天生狀況很好、很嫩的感覺；小缺點就是用很快，已經用第二支。如果是薄唇，稍微擦出邊界就有豐唇感。

※文字：Chara Yu、Tammy Yu | 編輯：Chara Yu |

（完整文章請看VOGUEme.com

延伸閱讀

「#BG963霧面奶茶色、#OR570 極霧紅焦糖、#PK375粉霧煙燻玫瑰！」植村秀高級感霧面唇膏必收6色推薦

記住這個色號：#420玫瑰荔枝！雅詩蘭黛最熱賣經典色，一口氣推出超限量唇膏、唇釉與唇露

更多精彩報導，詳見《VOGUEme網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

水潤, 氣色, 唇膏, 唇彩, KOL, 推薦, BOBBIBROWN, I’MMEME, 植村秀, YSL, 雅詩蘭黛, GiorgioArmani, VogueTaiwan
fashion.net

熱門文章

打掃家裡敷一片剛剛好、低頭切菜也不會掉　用面膜的3個完美時機

試・開箱／GUCCI唇膏出了58色！米開理紅、玫瑰粉超美

香奈兒珠寶不對稱才美　彗星劃過耳際酷酷的

41歲孫芸芸熱褲搭涼鞋穿出少女感

倫敦時裝周／貝克漢全家高顏值看秀　哈珀穿「媽媽特製碎花裙」變成熟

吉吉哈蒂德光腳走MJ大秀原來是場意外！靠超強氣場　騙過所有觀眾

林柏宏愛死花襯衫！誇海口ALLSAINTS每件都穿過　買到變VIP

倫敦時裝周／台灣設計師黃薇用「強迫症」驚艷全球

2020年Air Jordan開賣時間表！經典芝加哥、混血新色接連登場

Apple Watch 5愛馬仕版本來了！絲巾錶帶超有哏

ET Fashion

推薦閱讀

他還愛你嗎？12星座男的變心徵兆　射手鬧失蹤、雙魚好哥們不單純

延長手機壽命比換iPhone 11更實際！6大壞習慣「從不關機」最致命

奧斯塔羅12星座一周運勢0923-0929　魔羯出差有意外之財、天秤桃花旺

跟著做限醣飲食10大守則！成功率達八成，一週能瘦3公斤 Nike受不了Air Jordan 1被炒到一雙10萬元　想用「提高定價」對抗轉賣商？ 瀏海過渡期好困擾！日本女生的4個「前髮整理術」超實用 Ella最新「長高神鞋」上腳　秒抽高6.5公分變170大長腿 水潤雙唇讓人想啾一口！美妝KOL推薦9款戀愛感唇膏，完整色號公開 從無話不說到無話可說　分手前的5大跡象「妳變成替代方案」 日本瘋狂秒殺的18款泡麵　第一名濃郁「蝦味」打贏紅遍台灣的海膽口味

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面