韓妞秋冬吹起瀏海風！最新3款熱門瀏海，妳喜歡哪一款？

進入秋冬短髮依舊是熱門髮型，最近韓星紛紛用瀏海顯小臉又減齡！從最近IU在《德魯納酒店》的胎毛瀏海、李聖經、金裕貞的氧氣瀏海，到秀智、朴敏英的八字瀏海，韓國女生現在也熱追瀏海熱，各式各樣瀏海都成為髮型範本，快來看看最適合妳的是哪一款。

#胎毛瀏海代表：IU、潤娥

《德魯納酒店》中IU的「胎毛瀏海」，感覺令人憐惜感倍增，更有少女般的甜美。還有少女時代的潤娥也跟上這波瀏海造型，只在瀏海側邊帶有自然捲度的瀏海，不僅可以修飾寬額頭或髮際線稀少的問題，也能修飾臉型，臉型看起來更小。

#氧氣瀏海代表：李聖經、金裕貞、鄭素敏

介於空氣瀏海與妹妹頭瀏海之間的氧氣瀏海，不會讓瀏海看起來太過厚重或過於輕飄，這樣輕盈的瀏海造型可以讓五官更立體，而且也很好整理，不管是哪種臉型的女孩都很適合，也成為韓國女生熱愛的瀏海髮型之一。

浪漫八字瀏海代表：秀智、朴敏英

超紅的八字瀏海在這個秋冬有新變化，主要是以長瀏海的長度為主。不單只有將兩側的頭髮捲出一個弧度，前側是順著臉型剪出弧度，太陽穴兩邊多了個彎度，更能修飾臉寬、顴骨明顯的問題，修小臉的效果更成功。

創造這樣的瀏海，建議是以長瀏海比較能呈現出這樣的效果，快來看韓國髮型師都是怎麼創造出這種慵懶又隨性的八字捲度！



※編輯：小龍| 來源：IG |

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