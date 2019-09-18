HowHow、席惟倫、宇宙人藏不住自我　穿上adidas VRCT運動外套化身時尚A咖

▲adidas VRCT運動外套剪裁俐落合身、配色時髦有亮點，成為入秋神級百搭單品。

消費中心／綜合報導

身處安迪沃荷預言「每個人都有機會成名15分鐘」的年代，近幾年演藝圈人氣王經常大洗牌，無論藝人還是網紅為了追求曝光率，不只要天生愛秀、敢秀，還要時時突破自我，努力創造話題、端出新才藝，才能持續吸睛保有高人氣屢成話題王。近期YouTuber廢到笑的宅男代表HowHow、滑板少女席維倫及新生代樂團宇宙人主唱小玉皆高調穿上adidas VRCT運動外套，3人意外展現有別以往的時尚新樣貌，以令鐵粉們跌破眼鏡的潮流感，跨足運動時尚界大圈粉。

▲宅男形象HowHow一穿VRCT運動外套就「潮」帥，令網友大呼要跟風帥一波。

過去以廢到笑宅男形象狂吸百萬粉絲的人氣YouTuber－HowHow，最近不只幸福脫單，令一票粉絲羨慕又嫉妒，而且還身兼KUSO團體「七月半」的貝斯手與團長，頻頻令人跌破眼鏡。

這次HowHow難得挑戰Smart Casual風格，以黑白灰基礎配色的微正式西裝搭配VRCT運動外套，腳上再踩一雙白到發亮的跑鞋，腰間掛上近年最夯的潮流腰包，既紳士又保有街頭休閒風格的親民感，不禁讓粉絲大嘆HowHow根本宅男改造大成功，穿上VRCT運動外套超顯時尚，今年秋冬也要跟風帥一波！

▲席惟倫穿上VRCT運動外套遊走時尚不設限，美的很高級。

眼神很帥的席惟倫，穿上深藍撞亮橘色的VRCT運動外套搭配超短破褲X過膝運動襪秀出大長腿，流暢地踩著滑板前進，令人大為驚豔「女神也會在街頭玩滑板」？原來外型高冷的「滑板少女」席惟倫只是外表給人距離感，其實她不只一次在接受媒體採訪時，笑稱自己其實很搞笑，還因此常常嚇到追求者！

這次熱愛滑板的她，穿上3款VRCT運動外套，並以自己最愛的滑板為主題輕鬆在一群滑板帥妹中形成反差萌，完全展現屬於青春的活力與熱情。VRCT運動外套也透過席維倫的詮釋，舉凡搭配超短熱褲，或是嫩粉色的連身褲，時而酷靚、時而甜美，遊走時尚不設限，讓人大嘆她「美的很高級」。

歌曲創作經常令人會心一笑的新生代樂團宇宙人，悶騷性格全寫進歌裡，屢屢令粉絲驚豔，儘管近幾年隨著年紀增長、外表愈來愈成熟，主唱小玉內心仍保有大男孩的一面並不時流露於創作中。也因此，在穿搭上仍傾向穿的很Chill，認為一開始就挑選好的單品，平時出門前就能毫不費力地穿搭出個人質感。

▲宇宙人小玉穿上VRCT運動外套搭配T恤牛仔褲，時尚的很親民。

最愛無拘束休閒感的他，喜歡不需要想太多的穿著，因此很推薦VRCT運動外套，由於今年的配色都相當具有風格又有亮點，即使簡單搭配大男孩日常少不了的T恤、牛仔褲或格紋休閒褲都很好看，反而讓時尚沒有距離，隨意穿都很出色。

▲adidas VRCT運動外套胸前A字可拆卸，隨每日穿搭自由變化。

adidas VRCT運動外套在各種穿搭風格接力中，總能持續玩出令人眼睛一亮的全新穿搭靈感！以螺紋立領、背後是帥氣的飛行員外套剪裁，整體輕薄合身，成為今年入秋後必備的神級百搭單品，加上充滿濃濃學院風的時髦配色，胸前可拆卸的超Q「A」字，還可配合每天造型變化，相當適合年輕世代敢秀愛現的穿搭Style，人人都是時尚A咖。