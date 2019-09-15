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想當「歐美系女孩」必備三大單品　顯瘦「金屬腰鍊」先戴上

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穿搭首飾配件不可少！小小的配件除了點綴個人風格以外還能轉換心情，歐美風格流行重點大家掌握了嗎？今天來跟大家介紹風靡歐美的三大單品：

金屬腰鍊

腰鍊造型除了能夠提高腰線還能有視覺顯瘦效果，不要再以為金屬腰鍊為搖滾風必備單品囉。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

民族風編織手環

帶有度假感的編織手環相信大家都不陌生，DIOR 也推出了一系列編織手環系列。穿膩了T-shirt + 牛仔褲的造型？搭上編織手環就會有不同的感覺！當然自行混搭配帶金屬類飾品及手錶也可以打造不同的 LOOK。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

多層次項鍊組合

有別於日韓風格的輕飾品，偏向多層次的搭配也是熱門穿搭 TIPS 之一。視覺效果同時延伸了頸部線條，無論春夏搭配小可愛或是秋冬搭上高領毛衣都是能讓人輕鬆駕馭的單品喔。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

不花時間，花點小心思就能打造不同的風格，關於飾品流行趨勢，妳劃重點了嗎？

※圖片+文字：Vogue 美人會 - Eleanore Su #NavyFash

（完整文章請看VOGUE.com

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※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

歐美, 穿搭, 單品, 金屬腰鍊, 民族風手環, 多層次項鍊, VogueTaiwan
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