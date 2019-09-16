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《德魯納酒店》IU「滿月式美甲」總整理　經典紅黑白好霸氣

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韓劇《德魯納酒店Hotel Del Luna》迎來精彩大結局！劇中由IU演活了的酒店社長「張滿月」神秘霸氣又浮誇，舉手投足都是時尚焦點，號稱是「每七分鐘換一套衣服」的時尚達人。而滿月社長身上所穿戴的服飾、包包、飾品、髮型、唇彩等，更引領潮流，成為近期女孩們討論度超高的火熱話題，以下就來為大家一次解密「滿月式美甲」的時髦秘訣！

紅黑白經典款色系：霸氣優雅社長必備

手持獵槍、談判、喝香檳、敲詐與破口大罵可是滿月社長的浮誇日常，經典基本的紅黑白色系指尖才能完美襯托社長的霸氣脾性與時而優雅復古，時而狂野的裝束，與社長霸氣的紅唇造型遙相呼應。

紅色系指尖

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

黑色／深灰色系指尖

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

白色系指尖

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

溫柔爛漫裸膚與粉灰藍色系：與飯店經理接吻必備

優雅的富家女公主風洋裝，搭配波西米亞風波浪長髮，是IU在劇中最常做的造型裝扮。溫柔沒有距離感的裸色與粉灰藍色系指尖，最適合為優雅爛漫富家女造型做出完美的畫龍點睛。裸色指尖可是劇中滿月社長與酒店經理具燦星兩次接吻的必勝色喔！

裸色系指尖

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

灰粉藍

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

豪奢金屬鏡面與可愛指甲彩繪

除了單色系美甲外，滿月社長也絕對不會忘了為自己打造亮麗豪奢的指尖造型。金屬鏡面與社長最愛的豹紋造型指尖，不僅出場時可以與酒店經理的豹紋西裝搭配，也可襯托出酒店老闆的霸氣。而平日外出前往美食店朝聖時，滿月社長則喜歡使用帶有小花、小圓點等俏麗可愛的指尖裝扮。

金屬鏡面

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

彩繪風格

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

※編輯：Yoyo Su, Chen-Chen Wang | 來源：OPI |

（完整文章請看VOGUE.com

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※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

德魯納酒店, 韓劇, 社長, IU, 美甲, 指甲, 指甲彩繪, VogueTaiwan
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