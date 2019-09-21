冷水洗臉、不用化妝棉　5個小動作讓肌膚不老同時愛地球

家裡的廚房有分類回收桶、隨身攜帶水壺、拒絕使用塑膠吸管，儘管生活充滿永續環保的理念，但你有沒有想過，保養肌膚的同時，也可以加入環保愛地球行列？

原來日常保養跟永續環保也有關係？你能輕鬆辨別食品包裝使用的塑膠包材多寡，但盥洗沐浴方面也是一項重大課題。Vogue整理了以下洗臉保養小知識，讓你養膚的同時也能為地球盡一份心力。

1.拒絕使用拋棄式化妝棉

每次使用潔膚水往臉上輕輕擦拭，至少就需消耗一張化妝棉，要完全把一張臉卸乾淨，至少要用到3-4片化妝棉吧，日積月累下來這些消耗的數量其實相當可觀。倫敦Pfeffer Sal 創辦人Andrea Pfeffer說：「製造棉花需要使用大量的水，如果棉花是以有機方式生產，所需水量則更多。因此少用一張化妝棉，能減少地球的負擔。」

Pfeffer Sal建議在日常生活中以可重複使用的化妝棉替代，並可以一次購入7個，剛好供每個星期輪替使用。可以參考Urban Outfitters Eco-Friendly Reusable Cotton Rounds 或粉紅色的 Mille Saisons 超軟絲質化妝棉，輕鬆卸下妝容。Hydrophil’s Cotton & Bamboo Cotton Buds 也是值得購入的商品，這款棉花棒可以經生物分解。

▲Urban Outfitters 環保可重複使用化妝棉

▲Mille Saisons 超軟絲質化妝棉

▲Hydrophil’s Cotton & Bamboo Cotton Buds 棉花棒



如果你沒有卸妝棉活不下去……



那就選擇可以生物分解的卸妝棉吧！大部分的卸妝棉都是由聚酯等材料製成，也就是說它們可以在垃圾掩埋場中存在長達100年。Pfeffer指出：「卸妝棉對你的臉真的沒有好處，也無法有效清除皮膚上的髒污和粉塵。但如果你堅持使用卸妝棉，請確保你使用的卸妝棉是由可分解的材料製成，如植物纖維。」NIVEA新推出的Biodegradable Cleansing Wipes使用天然嫘縈製作，在28天內就能分解。





2.考慮使用薄紗巾

使用薄紗巾洗臉，可以幫助你清潔臉部時減少用水量，這也是相當值得考慮的做法。「薄紗巾的卸妝、去除髒污、灰塵的能力十分優秀，如同化妝棉一樣，一次準備7個輪流使用，不乾淨又潮濕的薄紗巾容易滋生細菌，每天使用乾淨的薄紗巾才是正確方式。」

3.拒絕使用含有棕櫚油的清潔用品

清潔產品和保養品使用了大量的棕櫚油，也造成這龐大的需求導致全球大規模的森林砍伐，破壞許多天然熱帶雨林，也摧毀了野生動物的棲地。棕櫚油是植物油的一種來源，常以不同名稱在成份表上出現，而且通常都標示不清楚。不過，最簡單快速的查證方法就是透過Google或世界自然基金會查詢所有含有棕櫚油的產品列表。Dr. Hauschka Cleansing Cream是一款未含棕櫚油的清潔用品，能讓你的臉部舒緩溫和。





4.降低水溫

水溫愈高，所使用的能源也愈多，因此降低水溫對地球也有幫助。Pfeffer補充道：「如此一來，也對肌膚有益。熱水會帶走皮膚上的天然油脂，讓皮膚乾燥緊繃。如果你能接受較低溫的水，可以使用溫水淋浴清洗，不論是什麼溫度的水，記得用完就關上水龍頭，別浪費水資源。」





5.回收盥洗用品瓶罐

任何一個美妝愛好者都明白他們每年會消耗成堆的管狀或瓶狀塑膠用品。現今大部分的保養品都是由可回收材料製成，但我們用完丟棄時卻常常忘記，檢查包裝或品牌相關資訊，找出最恰當的處理方式。請注意商品中使用彈簧的壓頭，回收之前，記得將彈簧從塑膠商品中拿出。



有些品牌提供門市回收服務：Origins提供回收正貨空罐服務，參與空瓶回收的會員，還可以得到會員點數100點（一點等於一元）

有些品牌則提供補給服務：Neal’s Yard近期在10間門市推行補給活動。

※文字：Hannah Coates | 編輯：Yvonne Wang | 來源：CNI,各品牌IG |

（完整文章請看VOGUE.com）



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