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2020年Air Jordan開賣時間表！經典芝加哥、混血新色接連登場　你中意哪一雙

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編輯／Duke　圖／翻攝自IG@zsneakerheadz、@houseofheat、Nike、hesolesupplier

剩下不到4個月就要邁入2020年，而深受大眾喜愛Air Jordan系列，在2019年發售的鞋款幾乎都已訂定了上市時間，然而，其實2020年的發售時間也悄悄的出來了，包括經典回歸的Air Jordan 1「Chicago」、混血新色Air Jordan 1「Royal Toe」以及聯名款Levi's X Air Jordan 6等，不曉得各位中意哪一雙呢？

1.Air Jordan 6「DMP」

▲2020年喬丹發售時間。（圖／翻攝自IG@zsneakerheadz、@houseofheat、Nike、hesolesupplier）

Air Jordan 6「DMP」的首次發售，是在2006年與Air Jordan 11作為組合包一同推出，而整體採用麂皮鞋面，並加入金色Logo與鞋扣點綴，最後以冰底呈現。預計將於明年1／25登場，售價為美金200元（約台幣6,200元）。

2.Air Jordan 1「Chicago」

▲2020年喬丹發售時間。（圖／翻攝自IG@zsneakerheadz、@houseofheat、Nike、hesolesupplier）

Air Jordan 1「Chicago」為1985年的原始配色。而明年發售的所有細節將比照1985年的原型設計，同時，根據IG帳號@zsneakerheadz的說法，該鞋款會在2月的芝加哥NBA全明星周末發佈，售價為台幣5,600元。

3.Air Jordan 1「Royal Toe」

▲2020年喬丹發售時間。（圖／翻攝自IG@zsneakerheadz、@houseofheat、Nike、hesolesupplier）

設計靈感受到經典的「Black Toe」啟發，並加入了「Royal Blue」的藍色調，進而創造出這雙Air Jordan 1「Royal Toe」，而該鞋款將以白、黑、藍3色打造。預計將於2020年春季登場，售價為台幣5,600元。

4.Air Jordan 1「Court Purple／White-Black」

▲2020年喬丹發售時間。（圖／翻攝自IG@zsneakerheadz、@houseofheat、Nike、hesolesupplier）

曾於去年推出以黑、紫為主調的「Court Purple」後，明年也將迎來一雙以白、紫打造的配色，並且鞋舌也是少見的白色。預計將於2020年4月登場，售價為台幣5,600元。

5.Air Jordan 5「Grape Ice」

▲2020年喬丹發售時間。（圖／翻攝自IG@zsneakerheadz、@houseofheat、Nike、hesolesupplier）

Air Jordan 5一直以來最經典的配色就是紫色，而這也是繼「Grape」與「Black Grape」後，再度出現採用紫色為主調的Air Jordan 5，而鞋身材質則為麂皮與塑料網布。預計將於2020年4月登場，售價為美金190元（約台幣5,600元）。

6.Union LA X Air Jordan 4

▲2020年喬丹發售時間。（圖／翻攝自IG@zsneakerheadz、@houseofheat、Nike、hesolesupplier）

知名洛杉磯店鋪Union LA，去年與Air Jordan 1聯名推出的2款配色，至今已經成為神鞋等級的鞋款，其市場價格皆已突破美金1,000元（約台幣31,000元），不過，預計2020年發售的聯名Air Jordan 4則無太多的消息。預計將於2020年登場，售價未定。

7.Levi's X Air Jordan 6

▲2020年喬丹發售時間。（圖／翻攝自IG@zsneakerheadz、@houseofheat、Nike、hesolesupplier）

經典的牛仔元素套用於鞋款上，同樣也能引起關注。這次的Levi's X Air Jordan 6聯名系列的外觀，其鞋身將以牛仔布料為主，並搭配藍色鞋舌以及後跟拉環。預計將於2020年登場，售價未定。

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關鍵字：

AirJordan, Chicago, 混血, Levi’s, NBA, 全明星, UnionLA, 牛仔
fashion.net

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