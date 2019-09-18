喜歡簡約風的人可以逛！6家高CP網購品牌　照著買變身質感女子

現在最受歡迎的一種時尚流行風格莫過於極簡時尚，像是瑞典極簡服裝品牌 COS 的北歐簡約風就有不少死忠粉絲支持，可惜它沒有進駐台灣，想買也只能趁出國大掃貨！

不過在網購越來越方便的時代，跨地域限制的線上購物為我們打開了一個全新的世界。COSMO 這次為你推薦 6 個和 COS 風格非常類似的極簡設計服飾網購品牌，讓你只要舒服的坐在家裡面，動動手指就能打造高質感、設計簡約、穿起來獨特又優雅的「COS LOOK」！女生小心荷包大出血啊！

網購品牌推薦：Oliveclothing





2010 年創立於 Cheltenham 的英國獨立服飾品牌 Olive，設計祟尚簡約，選用較寬鬆的剪裁及乾淨利落的線條設計服飾。他們時不時還會在 Instagram 分享穿搭 tips，怪不得創立短短九年就已經累積了一票死忠粉絲，follow人數更達 29.5 萬人！

在 Instagram 查看這則貼文 Olive（@oliveclothing）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 16 日 上午 9:53 張貼

Olive 提供的款式眾多，飾物也是精挑細選，百搭又耐看，而且質量很高。最重要的是商品單價多落在台幣約 2000-4000 不等，很適合剛剛踏入社會的新鮮人！如果你也在苦惱上班該怎麼打扮，不妨來逛逛 Olive 網站，說不定會找到讓你驚喜的單品！

最棒的是，購物網站介面不但有中文，還有直送台灣喔！

▲（上至下）Olive象牙色連身裙，約NT$3,016；Olive薄荷綠色緞面裙，約NT$2,749；Olive米色水手服連身裙，約NT$3,665

網購品牌推薦：WEEKDAY





除了 COS 外，H&M 集團旗下的品牌還有 WEEKDAY。單憑網站外觀就能感受它是一個以年輕人為主要目標的品牌。網站不單只銷售素色的寬鬆衣服，年輕人需要的潮流單品，例如：單車褲、文字 T-shirt 都一應俱全。

在 Instagram 查看這則貼文 WEEKDAY（@weekdayofficial）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 14 日 上午 9:17 張貼

對於剛開始想嘗試走極簡風格的少女們，WEEKDAY 絕對是入門首選！款式多偏簡約的歐美風，價格相對好入手，學生們普遍都可以負擔。

在 Instagram 查看這則貼文 WEEKDAY（@weekdayofficial）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 24 日 上午 7:51 張貼

説到簡約風，難免不跟文青風掛鈎！你絕對想不到西裝短褲也可以穿出一種街頭個性混搭簡約成熟的女人味！雖然很可惜的WEEKDAY 現在還沒有開放運送到台灣，但是歐洲有不少分店喔！出國旅行的時候千萬別忘了去逛

服飾網站推薦：Lauren Manoogian







Lauren Manoogian 是設計師以自己名字命名，眼光獨到的她更把藝術和現代美學帶入時裝設計上。每一件都採用毛線針織打造，因此特別柔軟，設計師把所有的細節都處理得無比入微和精緻，讓簡約純樸的特點遍佈到服飾上。

在 Instagram 查看這則貼文 @laurenmanoogian 分享的貼文 於 PDT 2018 年 10月 月 9 日 下午 5:30 張貼

熱愛大地色系的 Lauren Manoogian 在造型搭配上花了不少心思。選擇服飾前，網站都會預先搭配好一套造型讓女生參考，造型通常不外乎同色系的上衣，其後再搭上相近材質，甚至是披肩，讓普通的造型增添層次感。喜歡素色系穿搭的女生，不妨從 Lauren Manoogian 取得靈感，然後從材質上昇華自己的造型！

▲（上至下）Lauren Manoogian棕色皮革休閒鞋，約NT$12,210；Lauren Manoogian黑色皮革手拿包，約NT$24,734；Lauren Manoogian長裙，約NT$20,351

服飾網站推薦：Subtle Simple



誰說復古不能做到極簡風？來自越南的小眾服裝品牌 Subtle Simple，帶來一股輕復古質感的極簡主義。Subtle Simple 的服裝並沒有過多的裝飾，採用極簡藝術上的線條輪廓，帶出高級時裝的獨特美學。設計上有許多放射狀的百褶紋、大蝴蝶結和木紋圓鈕釦作細節，簡約之餘又有復古感，讓氣場有更優雅、前衛的感覺。

在 Instagram 查看這則貼文 SUBTLE（@subtle_studios）分享的貼文 於 PDT 2018 年 10月 月 18 日 上午 4:24 張貼

以基本的黑白色、軍綠海藍和亞麻素色為服裝的根基，展現著極簡的品味。而且選料則以棉質，配合前衛的剪裁技術，這麼高性價比的店鋪又能穿出高品質格調，超級推薦喜歡極簡風的女生入手！

▲（上至下）Subtle Simple泡芙洋裝，約NT$7,827；Subtle Simple放射百褶紋長裙，約NT$6,888；Subtle Simple長袖上衣，約NT$6,575

服飾網站推薦：#Nude





想縮短運送時間？其實台灣也有極簡風格的品牌—Nude，於 2012 年由 blogger 小安和她的團隊所創立的時裝品牌，多年來都堅持著簡約風，強調能襯托出個人風格的時裝為主，從服飾尋找從內到外的美麗體態。

在 Instagram 查看這則貼文 #nude（@nude_tw）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 19 日 上午 1:41 張貼

設計師小安自己也是一位喜歡極簡主義的女生，她不但自己設計、操刀拍攝、進行企劃，更將本身不同的愛好套用到品牌上。為了打造女生真性情的形象，品牌將襯衫釦與不同方位的釦子扣上，成為一種不對稱美學，具創意又新穎。

▲（上至下）#NUDE純銀鎖鍊戒指，NT$6,200；#NUDE寬管高腰西裝褲，NT$5,880；#NUDE裸色外搭長背心，NT$9,880

服飾網站推薦：Oak+Fort



Oak+Fort 創店至今已經在歐美擁有將近 20 家分店。品牌包含極簡美學和略帶奢華感，體現極簡主義價值，把現代元素融合了藝術、文化和設計的各個方面，提供超越傳統的時裝。

在 Instagram 查看這則貼文 OAK + FORT（@oakandfort）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 20 日 下午 4:01 張貼

極簡風格的女生都有一個共通點，就是讓衣物展現出最自然的下墜線條，從而帶出一股慵懶感。當同色單品碰上時，也能藉由不同的質感層次增加造型的豐富度，營造出瀟灑隨性。

很推薦它的大衣或外套、風衣，選擇多版型又美，穿上去氣場超強，瞬間變身歐洲街頭的時髦女子！這個網站也可以直送台灣喔！趕快動動手指通通逛起來～



文／柯夢波丹 圖／NUDE、SUBTLE SIMPLE、OLIVE、WEEKDAY、LAUREN MANOOGIAN、OAK+FORT

這雙「方頭涼鞋」洗版法國女人IG！怎麼穿怎麼優雅～潮人最愛20款推薦

每天「抖腳」一年就可減下10-18公斤？！不愛運動卻想減肥，做好這5大日常生活瑣事就能讓妳瘦！

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

更多流行時尚資訊，盡在《柯夢波丹》