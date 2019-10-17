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雙魚x牡羊是相互扶持的愛　12星座「最佳靈魂伴侶組合」TOP 5大公開

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一生當中會與無數人相遇，而相遇靠的是緣分，相處另一門深奧的學問！有時候可能與某個人特別投緣，只要一個眼神就知道對方的想法，這種就是靈魂伴侶，可遇不可求阿～遇見了要好好把握！來看看12星座的最佳靈魂伴侶組合大公開～

TOP5　射手x雙魚

情緒起伏強烈，感性而浪漫是雙魚與射手兩星座最大的共同點，兩人的相遇就像是遇見了另一個自己，總有莫名的默契相應，在一起時的濃情蜜意足以閃瞎旁人，偶而很多時候兩人投入得太深太多，反而成了相處的負擔與考驗；但由於雙方都具備體貼感性的特質，因此捨不得拋開彼此而單獨一個人繼續走，天生就適合成為彼此甜蜜的負荷。

TOP4　天蠍x水瓶

水瓶的快節奏思維，只有天蠍能跟得上，這一對的契合感是跨越性別的，既可以是情人也能是閨密，兩人一遇上就會無話不談，或許那種靈魂上的默契沒有前面幾對來得那麼強烈，卻能小火慢燉，在時間累積下展現彼此無可取代的感情；而只愛聰明人的這兩個星座，都擁有超強的靈活大腦，走得遠必須要能相互吸引得久，這兩個星座之間就存在這種引力。

TOP3　雙子x獅子

一旦跨越年紀和身家背景，獅子與雙子的相遇將會是144種組合中最怦然心動的，獅子的陽光積極是雙子的崇拜與依賴，而雙子的鬼靈精怪，總會讓獅子不自覺得在意著他，雙子也最懂得逗笑獅子，是他們最棒的解語花，兩人感情既浪漫也危險，最容易一見鍾情也最容易因了解而分開；但彼此都是有趣的星座，正因這個特質也難以拋開彼此。

TOP2　天秤x魔羯

天秤與魔羯可說是典型陰柔與陽剛的組合，彼此在相遇的第一時間也容易相互好奇、相互吸引，因為這是兩個完全相反個性的人啊！秤座總是思慮的太多，總是三心二意，然而魔羯卻永遠成竹在胸，秤座可以因他們的存在而放下一顆舉棋不定的心，什麼也不用擔心地放肆依賴，魔羯最缺的就是一個可以尊重並欣賞他任何決定的人，姑且不論未來兩人相處是否能禁得起時間考驗，只要這兩個星座相逢相愛過，必是段無可取代的經典回憶。

TOP1　雙魚x牡羊

當天馬行空的雙魚遇見劍及履及的牡羊，兩個人的邂逅會是天底下最浪漫的事，魚兒想做卻一直不能下定決心的，羊兒會先一步達成他的願望；但反觀迷途的羊兒感覺孤單，溫柔的魚兒絕對能適時送上溫暖，兩人的相遇可以跨越時間空間，在電石光火之間走在一起，就算有緣無份，最終都能在彼此心中留下一個無可取代的位置，是相互扶持走遠最適合的一對。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

美麗佳人, marieclaire, 星座, 運勢
fashion.net

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