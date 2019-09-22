2019上半年全球最夯TOP 5旅遊景點出爐！澎湖首次上榜好驚喜

喜歡環遊世界的人，想好下次目的地了嗎？旅遊體驗平台KLOOK根據上傳照片、回饋評論的質量做綜合性的評比，選出全球最夯的5大最適合拍網美照的旅遊景點，快揪姐妹出發吧！

Top 5.台灣澎湖四島

不要訝異，台灣澎湖也上榜啦！由東吉嶼、西吉嶼、東嶼坪、西嶼坪組成的澎湖南方四島，也就是常聽到的七美、望安、虎井、桶盤。每座都有360度壯觀海景，前往過程能巡航「鋤頭嶼」、欣賞巨大海蝕洞，最美的莫過於如藍色仙境、位於西吉嶼的「藍洞」，不用套濾鏡就是絕美大片！

Top 4.印尼峇里島「天堂之門」

到峇里島除了飽覽無敵海景，更絕對要造訪「天堂之門」連普揚寺（Lempuyang Temple），為島上最古老、最受尊敬的寺廟之一。能遠眺阿貢火山，更要在宛如天堂入口的善惡門前排隊拍照，又被稱作「天堂之門」。而現場更有專業攝影師，能拍出夢幻的倒影照，成為IG超夯打卡熱點，網美們一定要拍起來！

Top 3.南法埃茲小村

位於南法蔚藍海岸上的埃茲小村Eze Village，擁有絕美風景、座落獨特的地理位置，有「法國最美小鎮」美名。建於400多公尺高的懸崖峭壁上，也有「鷲巢村」之稱。早年是防禦型的山城，存有中世紀城鎮建築特色，如石板路、斑駁泛黑牆面，襯著紅花綠葉，更別具風情。也有許多藝術家在這成立工作室，結合豐富的自然與人文風景，絕對會捨不得離開。

Top 2.緬甸卡古佛塔塔林

若要帶著長輩出門，富含佛教文化氣息、位於緬甸南邊的卡古佛塔塔林KAKKU PAGODAS會是好選擇！由數千座小佛塔組成恢宏氣勢，10多年前才重新開放，能徹底遺世近千年的感受神秘氛圍。也能從KLOOK上選擇私人導覽行程，結束後能前往東枝市的中央市場、茵萊湖山上的Aythaya葡萄酒莊園，保證會是收穫滿滿的愜意之旅。

Top 1.日本瀨戶內國際藝術祭

每三年舉辦一次的「日本瀨戶內國際藝術祭Setouchi Triennale」，是以瀨戶內海群島為舞台，舉辦當代藝術的國際藝術節。2019年正舉辦第四屆，春夏兩季已結束，秋季將於9／28~11／4舉行。超過200件藝術品中，最有人氣的絕對是直島上，由草間彌生所設計的黃南瓜、紅南瓜，錯過可要再等三年！

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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