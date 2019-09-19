fb ig video ETtoday search mobile

天天洗頭還是狂出油、散發頭臭味？原來是頭皮清潔少做一步驟

> >

明明已經天天洗頭，還是容易覺得頭皮癢、容易出油，甚至有頭臭味？其實很有可能是來自頭皮清潔不完全，這時可以考慮加入「頭皮淨化」步驟，做好頭皮深層清潔！

頭皮也需要深清

就和我們的臉部肌膚一樣，頭皮最外層同樣是表皮，當然也覆蓋著角質，是保護肌膚的第一道屏障。在正常情況下，角質28天會自然代謝，不過如果遇到生活作息不正常、壓力太大、吃太多刺激食物、油脂分泌過多等狀況下，就很有可能導致角質代謝不正常，因此過度堆積老廢角質、甚至堵塞毛孔。這時候就算天天洗髮，也很難徹底清潔頭皮，所以市面上就出現不少「頭皮深層清潔」的產品。

不要過度去角質

很多人以為頭皮深清就是去角質，但其實我們不是要將角質徹底移除，這樣反而會傷害肌膚，應該是適度清除肌表堆積的老廢角質，並將毛孔內堆積的髒污洗乾淨就好，這樣才能真正幫助頭皮維持正常代謝，養出健康頭皮。

夏日一週1~2次

洗髮前，可以先使用頭皮清潔產品先洗頭皮，接著才洗頭髮。夏日因為高溫使頭皮出油增加，因此建議一週使用一到二次，冬天則可拉長到兩、三週一次。

▲實際檢測看看，深層清潔前的頭皮，毛囊有阻塞現象，出現一圈一圈的痕跡。

▲單純使用洗髮精清洗後，頭皮毛囊阻塞減少，但並未完全乾淨。

▲使用Christophe Robin海鹽舒緩頭皮潔淨霜後的頭皮狀況，毛囊處明顯乾淨無堆積。

口碑款頭皮深清產品

傳統深清產品偏向去角質，容易有粗大顆粒，一不小心可能傷害頭皮，因此建議挑選細緻顆粒或是液狀質地使用。

左至右分別為：

1.Christophe Robin 海鹽舒緩頭皮潔淨霜250ml，NT$1,680

含有細緻海鹽及保濕成份，加水後就會產生綿密泡泡，以海鹽洗淨髒污之餘，也能舒緩頭皮並長效保濕。

2.Aveda頭皮淨瑕潔膚凝膠150ml，NT$1,500

凝膠質地用起來更細緻，以冬青樹萃取水楊酸及巴巴蘇籽油，溫和恢復頭皮潔淨，還有海藻萃取、瓊崖海棠油及專利研發乳桿菌的複合潔淨配方，長時間維持頭皮乾淨清爽。

3. 呂 滋養韌髮頭皮精華液75ml，NT$799

適合按摩的柔軟凝膠質地，可以按摩頭皮1-2分鐘後沖淨，藉此讓紫色微粒清除平時難以洗淨的毛孔深層油脂及汙垢，搭配人蔘精華與天然薄荷油，因此洗完有清涼感。

4.JuliArt甘草次酸角質淨化液220ml，NT$900

淨化頭皮角質專用的液態洗髮精，洗髮前先溫和去除髮肌角質汙垢。以胺基酸為基底，添加甘草次酸複合物，甘草被美國食品藥物管理局FDA評定為安全有效的天然舒緩成分，創造髮肌健康環境。

5.Aromase艾瑪絲2%5α捷利爾頭皮淨化液260ml，NT$350

專為頭皮保養設計的洗髮液，清潔頭皮同時軟化角質，無添加矽靈、化學藥劑，主要以非藥類的植物-甘草次酸做為頭皮養護基底。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

SABON首度推出「海鹽頭皮去角質」，讓髮絲自帶療癒綠玫瑰香氣，擺脫油膩頭臭味！

頭皮下午就出油、吹整常落髮！原來問題在頭皮！

地表最強Dyson Airwrap™ 捲髮器推出限定紫，加上高貴黑色皮革盒，絕美到哭！

關鍵字：

美麗佳人, marieclaire, 頭髮, 頭皮, 清潔
fashion.net

熱門文章

打掃家裡敷一片剛剛好、低頭切菜也不會掉　用面膜的3個完美時機

試・開箱／GUCCI唇膏出了58色！米開理紅、玫瑰粉超美

香奈兒珠寶不對稱才美　彗星劃過耳際酷酷的

41歲孫芸芸熱褲搭涼鞋穿出少女感

倫敦時裝周／貝克漢全家高顏值看秀　哈珀穿「媽媽特製碎花裙」變成熟

吉吉哈蒂德光腳走MJ大秀原來是場意外！靠超強氣場　騙過所有觀眾

林柏宏愛死花襯衫！誇海口ALLSAINTS每件都穿過　買到變VIP

倫敦時裝周／台灣設計師黃薇用「強迫症」驚艷全球

2020年Air Jordan開賣時間表！經典芝加哥、混血新色接連登場

Apple Watch 5愛馬仕版本來了！絲巾錶帶超有哏

ET Fashion

推薦閱讀

肯德基推出「炸雞甜甜圈三明治」！糖霜配雞汁熱量驚人　網：超欠吃

2019全台周年慶檔期大整理！　小資們快計畫該怎麼搶貨

12星座誰最玻璃心？雙魚一碰就碎滿地、巨蟹默默自己療傷

MARVEL RUN漫威路跑來了！9／20報名　空間寶石、無限手套變身完賽獎盃 韓妞公開「急救瘦身法」2天就瘦2公斤！居家密集訓練超虐但超速效　 感情「曖昧不清」的星座Top 3 ！射手更愛單身快感、第一名最難收服 一撒嬌就讓男生很難抵擋的3個星座女！雙子反差魅力大 這樣怎麼能「說好不哭」！周董、阿信聯手出服飾　9／21手刀搶 喜歡簡約風的人可以逛！6家高CP網購品牌　照著買變身質感女子 最美童模Ella Gross保養惹爭議　網：貴婦乳霜太超過

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面