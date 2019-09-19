天天洗頭還是狂出油、散發頭臭味？原來是頭皮清潔少做一步驟

明明已經天天洗頭，還是容易覺得頭皮癢、容易出油，甚至有頭臭味？其實很有可能是來自頭皮清潔不完全，這時可以考慮加入「頭皮淨化」步驟，做好頭皮深層清潔！

頭皮也需要深清

就和我們的臉部肌膚一樣，頭皮最外層同樣是表皮，當然也覆蓋著角質，是保護肌膚的第一道屏障。在正常情況下，角質28天會自然代謝，不過如果遇到生活作息不正常、壓力太大、吃太多刺激食物、油脂分泌過多等狀況下，就很有可能導致角質代謝不正常，因此過度堆積老廢角質、甚至堵塞毛孔。這時候就算天天洗髮，也很難徹底清潔頭皮，所以市面上就出現不少「頭皮深層清潔」的產品。

不要過度去角質

很多人以為頭皮深清就是去角質，但其實我們不是要將角質徹底移除，這樣反而會傷害肌膚，應該是適度清除肌表堆積的老廢角質，並將毛孔內堆積的髒污洗乾淨就好，這樣才能真正幫助頭皮維持正常代謝，養出健康頭皮。

夏日一週1~2次

洗髮前，可以先使用頭皮清潔產品先洗頭皮，接著才洗頭髮。夏日因為高溫使頭皮出油增加，因此建議一週使用一到二次，冬天則可拉長到兩、三週一次。

▲實際檢測看看，深層清潔前的頭皮，毛囊有阻塞現象，出現一圈一圈的痕跡。

▲單純使用洗髮精清洗後，頭皮毛囊阻塞減少，但並未完全乾淨。

▲使用Christophe Robin海鹽舒緩頭皮潔淨霜後的頭皮狀況，毛囊處明顯乾淨無堆積。

口碑款頭皮深清產品

傳統深清產品偏向去角質，容易有粗大顆粒，一不小心可能傷害頭皮，因此建議挑選細緻顆粒或是液狀質地使用。

左至右分別為：

1.Christophe Robin 海鹽舒緩頭皮潔淨霜250ml，NT$1,680

含有細緻海鹽及保濕成份，加水後就會產生綿密泡泡，以海鹽洗淨髒污之餘，也能舒緩頭皮並長效保濕。

2.Aveda頭皮淨瑕潔膚凝膠150ml，NT$1,500

凝膠質地用起來更細緻，以冬青樹萃取水楊酸及巴巴蘇籽油，溫和恢復頭皮潔淨，還有海藻萃取、瓊崖海棠油及專利研發乳桿菌的複合潔淨配方，長時間維持頭皮乾淨清爽。

3. 呂 滋養韌髮頭皮精華液75ml，NT$799

適合按摩的柔軟凝膠質地，可以按摩頭皮1-2分鐘後沖淨，藉此讓紫色微粒清除平時難以洗淨的毛孔深層油脂及汙垢，搭配人蔘精華與天然薄荷油，因此洗完有清涼感。

4.JuliArt甘草次酸角質淨化液220ml，NT$900

淨化頭皮角質專用的液態洗髮精，洗髮前先溫和去除髮肌角質汙垢。以胺基酸為基底，添加甘草次酸複合物，甘草被美國食品藥物管理局FDA評定為安全有效的天然舒緩成分，創造髮肌健康環境。

5.Aromase艾瑪絲2%5α捷利爾頭皮淨化液260ml，NT$350

專為頭皮保養設計的洗髮液，清潔頭皮同時軟化角質，無添加矽靈、化學藥劑，主要以非藥類的植物-甘草次酸做為頭皮養護基底。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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