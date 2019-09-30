入秋功課首重「保濕」！女神激推的「保養神器」抹出全年All Pass超水肌

▲圍繞在女神陳妍希周圍的超亮顏光暈，原來歸功於她鍾愛的佳麗寶DEW SUPERIOR系列。（圖／Kanebo提供，下同）

時尚中心／綜合報導

出道至今不知不覺超過10年的陳妍希，即使已成為2歲小兒的漂亮媽咪，每每站到鎂光燈前，還是以那個在《聽說》、《那些年，我們一起追的女孩》的少女模樣驚豔全場。這除了要歸功於她持續注重飲食、運動上的調配與健康，最重要的就是每日到位的肌膚保養，才能把最容易洩漏身體年齡的臉部肌膚，照顧得宛如高中女生的膨潤肌，愈活愈逆齡。

不久前為了代言活動回台的陳妍希，依舊容光煥發，自帶女神氣場，原本就已經光滑彈潤的好膚質，甚至更亮眼白皙了。渾身散發幸福光暈的她當時在接受訪問時笑稱，這都要歸功於Kanebo DEW SUPERIOR系列，讓懶人如她，只需要鎖定全系列品項，就能幫肌膚完成最重要的保濕工作，掃除暗沉、提升亮白度，自然維持十年如一日的青春靚顏！擁有日系血統的DEW SUPERIOR系列從此駐紮在每個愛美女孩的心頭，化妝檯上至少要有基礎的水、乳、霜等組合，才能為肌底打下最穩固的美顏基礎。

女神陳妍希使用DEW淨潤白系列，在今年夏季過了一個亮白彈透的夏天。但時序入秋，秋燥容易帶來種種肌膚的不適，保養的基本功「保濕」只能做得更多，絕對不可偏廢！ 這時候陳妍希建議女孩兒們一起改用DEW SUPERIOR系列，有獨家研發成分「激活玻尿酸α」（複合成分）能針對肌膚進行各別護理，目標鎖定滋潤、水嫩度都更加提升的保濕效果，要幫輕齡肌的「深度保養作業」拿下當季膚況的All Pass。





▲佳麗寶DEW SUPERIOR系列全面迎戰秋季，以更升級的滋潤水嫩度，幫輕齡肌封住彈潤美肌。



從基礎保養的化妝水、乳液到加強呵護的美容液、針對重點功效與部位的營養霜、眼霜等，明星商品一字排開，宣告為所有膚況緊緊鎖水潤澤肌底的決心。例如做為保養第一守備的化妝水「潤活精純露」，主打高滲透、高保濕的濃稠凝露質地，雖然看似厚重，但在接觸臉部肌膚後，就能透過膚溫展延的效果，以超水感狀態在臉上化開，一抹就讓全臉均勻吸收滿滿水潤，再經過其他品項補水、鎖水的加持，喝飽水的肌膚自然散發彈潤啵亮的光澤，淨白度自動提亮好幾個色階，順勢帶起不容忽視的女神光，讓許久不見的閨蜜見了驚呼連連，一舉成為眾人公認、掐得出水的指標美肌。





▲ 回購率最高的DEW SUPERIOR系列針對不同膚況給予滿滿的保濕力。

DEW SUPERIOR系列，不只要讓肌膚享受水感呵護，初次在專櫃見到新一代「保濕霸主」本尊的女孩，也會被瓶身的新包裝給深深療癒。大走暖調的柑橘色系，只看一眼就能不可思議地舒緩身心，一掃秋天帶來的乾燥陰鬱，讓女孩由內而外都展現好親近的柔潤朝氣。每天以DEW SUPERIOR系列豐潤肌底的同時，全新調配的淡淡香氛也會在手心、臉上輕柔飄散，清新的鈴蘭基調中有玫瑰、茉莉等花香層次，更有秋季聞著沉穩舒心的木質琥珀香，讓身心五感都得以被溫柔撫慰。

平時狠不下心一組全包，好不容易等到一年一波的百貨週年慶，新舊客戶都等著DEW SUPERIOR系列的超殺組合開賣，想跳槽嘗試新款或老客戶回購，就要記下行事曆，預備好掃貨入手的絕佳時機。這一刻的保養，就從最簡單也最重要的「保濕」開始，讓肌齡成為任何人都猜不到的最美秘密。

DEW SUPERIOR系列的超殺組合





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▲ DEW SUPERIOR潤活美肌組，周慶特惠價：$ 2,600元(價值：$4,870元)

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