男子亮出鑽戒一個月，女友沒發現！爆笑「求婚法」竟然成功了

編輯／JJ 圖／FB@Cally & Edi 授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權

情侶相識相愛最後走進婚姻，是非常浪漫的過程，尤其是「求婚」，是最令女孩們既期待又怕受傷害的階段，不論求婚的過程如何，都會成為一輩子最難忘的回憶，國外有一名男子Edi 買了婚戒之後，一個月內向女友Cally 求婚了好幾次，女友卻一直沒發現！看到這組照片之後網友們都笑翻了：「太壞了」、「女友太遲鈍了吧」！

原來，Edi 早有求婚的想法，不過他並不是一個擅於計畫的人，像有些人會為求婚精心準備、串通好友等等，搞得極其浪漫，但是這些Edi 都不會，完全沒有計劃的他，只是有天拿出戒指在欣賞時發現Cally 的目光幾乎要看到了，最後Cally 卻壓根沒發現，所以Edi 決定把這些時刻通通記錄下來，也就成了這份相片集：

這樣的情景維持了一個月，Edi 總是不斷在Cally 不注意時向她求婚，並讓她與戒指同框合照，不論是在睡覺時，甚至醒來的時候。

還有出遊的時候Edi 都不忘隨身攜帶戒指，不時拿出來合照，誇張的是竟然還在Cally 用望遠鏡時放在她的面前！但是Cally當然還是不負眾望的沒發現。

Edi 更大膽的擺在Cally 的飾品盤上。

即使是讓Cally 面對鏡頭，Edi 也有辦法讓婚戒入鏡，只見Cally 完全不以為意。

經過這一連串的搞笑行徑，全部都留下了證據，不知道等Cally 知道了被惡整的真相後會做何感想，不過Edi 也很驚訝表示：「她怎麼能完全沒有注意到？」Edi透露最後當然還是求婚成功！只不過真正的過程目前先不公開，留給大家廣大的猜想空間，引起網友們在留言串不斷的敲碗：「拜託告訴我你怎麼求婚」、「這是我見過最另類的浪漫」，也留下了許多祝福。