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奧斯塔羅12星座一周運勢0916-0922　射手出現貴人、牡羊花錢要控制

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▲一周運勢。（圖／奧斯塔羅提供）

20190916-0922奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：水瓶座事業運最旺！學／事業方面，積極想突破現況，原因來自於自己對現況的不滿足，奧斯提醒下周在工作方面要多注意，別將自己逼得太緊，偶爾調整一下步伐會是件好事。

TOP2：射手座愛情運最旺！下周感情世界變得有趣許多，開始懂得為感情增點色彩，也更懂得溝通的重要性，讓另一半在這段感情中感到被尊重許多，連帶提升兩人愛情的親密程度喔！

TOP3：雙魚座金錢運最旺！下周正財運良好，若是設計性質、業務性質以及企劃性質的朋友，下周也有望多接些Case喔！

本周需注意星座

1.獅子座事業運需要留意：付出與收穫不成正比的一周，讓獅子朋友開始懷疑自己努力的初衷是什麼，也開始動搖信心，奧斯提醒獅子朋友，這樣的狀況只是短暫的，千萬別因此影響自己太深。

2.牡羊座愛情運需要留意：愛情世界裡互動還是相當重要，別因為一時的情緒而關起與另一半溝通的管道，因為這將導致狀況更加嚴重。

3.雙子座金錢運需要留意：正偏財運皆不佳，有破財的機會，行車也要注意避免交通違規，另外，也要避免不必要的開銷喔！

牡羊座

開運顏色：黃色
幸運數字：01

整體運勢★★★
解析：下周牡羊的朋友，對自己的疑惑感提升，面對熟悉且有自信的事情，會多了疑惑，但其實這些都是你習慣的事情，所以奧斯建議下周面對自我疑惑時，要多勉勵自己，因為這樣狀況會好一些喔！

愛情運勢★★
解析：愛情世界裡互動還是相當重要，別因為一時的情緒而關起與另一半溝通的管道，因為這將導致狀況更加嚴重。

事業（學業）運勢★★★
解析：下周在學／事業方面，適時接受同事或同學的意見，將有助你的工作順利 ，因此可別自我封閉不接受幫忙，讓自己在目前的工作中白忙一場。

金錢運勢★
解析：適時的犒賞自己是好的，但不要盲目的揮霍，以免讓自己有了經濟壓力。

金牛座

開運顏色：粉紅色
幸運數字： 62

整體運勢★★★★
解析：下周金牛朋友做事變得更加踏實，面對自己的目標更加努力，同時方向也更加明確，不過，下周的努力都偏檯面下，所以下周可是惦惦吃三碗公的喔！

愛情運勢★★★★
解析：愛情趨向穩定，不像過去那樣的熱烈，或許少了點情趣，但穩定的感情卻是很多人所盼望，要好好珍惜。

事業（學業）運勢★★★★★
解析：踏實的工作態度，讓自己在工作與學業上打下更良好的基礎，但也因為踏實與重視細節的工作態度，讓做事的速度慢了一些，奧斯建議金牛的朋友要並重。

金錢運勢★★★★★
解析：正財運偏佳的一周，建議工作上多表現，或許會因此受到長官青睞，年終也會多領一些喔！

雙子座

開運顏色：灰色
幸運數字：43

整體運勢★★★
解析：下周雙子朋友顯得積極許多，開始不像過往那麼念舊，因為以往雙子的朋友容易受到規範限制，雖然會感到不悅，但還是會遷就現況，而這樣的狀況下周則減緩許多，但是要注意錢財的部份，會有小破財的機會存在。

愛情運勢★★★
解析：雙方對於目前的情感都願意去努力，雖然彼此的確經歷過許多不開心的事，但在下周兩人開始不受過去的影響，會努力尋找新的方向努力喔！

事業（學業）運勢★★★
解析：學／事業方面，下周的積極讓雙子朋友做起事來得心應手，而且開始懂得找出工作上的錯誤或盲點，並加以修正與調整，將會是不錯的工作周期，要好好把握！

金錢運勢★★
解析：正偏財運皆不佳，有破財的機會，行車也要注意避免交通違規。另外，也要避免不必要的開銷。

巨蟹座

開運顏色：蘋果綠
幸運數字：85

整體運勢★★★
解析：下周巨蟹座的朋友，對於目前的環境將感到頗大的不滿足，因為接下來將間接拒絕外援，讓自己在目前的狀況中躊躇起來，奧斯建議巨蟹座的朋友，下周適時接受周遭朋友的意見，或許能改善這樣的狀況喔！

愛情運勢★★★
解析：對於愛情感到些許冷淡，有種冷眼看待的感覺存在，所以下周要修飾這樣的狀況，以免影響到另一半。

事業（學業）運勢★★★
解析：學／事業上，呈現停滯不前的狀況，原因來自於自己問題的產生，讓你不得不停下來檢視過去，另外，如果懂得趁這機會改善問題，將會是個對自己有力的時間。

金錢運勢★★★
解析：下周有收支不平衡的情形發生，要注意平時的理財狀況，以免一時的金錢需求透支了自己的經濟。

獅子座

開運顏色：白色
幸運數字：76

整體運勢★★
解析：下周獅子朋友顯得渾噩許多，過往獅子朋友自傲的自制能力將變得灰暗許多，並且不太懂得如何規劃自己，奧斯提醒獅子朋友，下周要留心自己，避免因一時的渾噩或情緒煩躁，影響了日後的狀況喔！

愛情運勢★★
解析：獅子朋友的揮霍狀況也存在於情感中，而下周將不再懂得尊重另一半，也覺得另一半的體貼與付出是理所當然 ，甚至也動搖了自我情感的忠貞 ，奧斯提醒獅子朋友要注意一下囉！

事業（學業）運勢★★
解析：付出與收穫不成正比的一周，讓獅子朋友開始懷疑自己努力的初衷是什麼，也開始動搖信心，奧斯提醒獅子朋友，這樣的狀況只是短暫的，千萬別因此影響自己太深。

金錢運勢★★
解析：莫名其妙的花費，讓獅子朋友經濟吃緊許多，因此下周要多避免不必要的開銷，並且注意花錢的狀況。

處女座

開運顏色：橘色
幸運數字：95

整體運勢★★
解析：下周處女朋友顯得拘束許多，並且做事不是那麼的得心應手，所以過往的失敗經驗在下周重新浮現，這將會讓你做起事來沒那麼有信心，因此奧斯提醒下周要多注意自己的狀況，不要讓過去的經驗或想法束縛自己喔！

愛情運勢★★★
解析：面對目前的感情有些許的不情願，其原因來自一方給了太大的壓力，並且也抓得太緊，所以下周要多給另一半空間喔！

事業（學業）運勢★★
解析：面對目前的學／事業，有不願意突破現況的想法，而行動力的倒退於學／事業方面顯得更加明顯，算是過渡的一周，奧斯提醒要多加注意了。

金錢運勢★★
解析：金錢運勢平淡，下周不建議有投資的動作，因為被套牢的可能性將大增，所以下周要多避免囉！

天秤座

開運顏色：紫色
幸運數字：57

整體運勢★★★★★
解析：下周積極充沛的活力，讓你感到行動力十足，並且下周你腳踏實地不從容的做事態度，也將讓你穩扎穩打一周喔！

愛情運勢★★★★★
解析：雙方豐沛的情感，讓彼此在下周踏入更深層次的愛情，而彼此高度的熱情也為感情加分許多。

事業（學業）運勢★★★★★
解析：過往的經驗讓你下周的學／事業加分不少，讓你面對工作更加有信心，並且也有足夠的能力拉近成功的距離。

金錢運勢★★★★
解析：正偏財運都不錯的一周，過往的努力將得到回饋，另外，小試手氣或許能進點小財喔！

天蠍座

開運顏色：綠色
幸運數字11

整體運勢★★★
解析：長久以來堅持的事物或想法，將在下周受到不小的挑戰，有可能是家人也有可能是朋友，同時，因為這樣的狀況讓天蠍朋友的情緒受到影響，奧斯提醒下周在面對自己想做的事或想法時，要堅持一些，避免因為外來的評價而動搖自我的內心。

愛情運勢★★★
解析：下周兩人有不小的口角狀況產生，但終屬暫時性的，而這樣爭執也將帶領彼此進入更深的情感層次，因此奧斯提醒下周的爭吵可別往心裡去囉！

事業（學業）運勢★★★★
解析：在目前的學／事業中，有機會創造還不錯的成績，因此下周會在工作上做得有聲有色，要好好把握囉！

金錢運勢★★★★
解析：偏財運勢較差，正財運勢還不錯，要是下周能和朋友聚會或見面，有機會了解不錯的進財機會喔！

射手座

開運顏色：亞麻綠
幸運數字：56

整體運勢★★★★
解析：下周射手朋友的直覺與判斷力增強許多，而創造力與想像力也隨之提高，讓自己下周面對事情的處理能力都增加許多，並且更加懂得察覺周遭朋友的需求且給予協助，而這樣優秀的能力，在朋友圈的評價也加分不少喔！

愛情運勢★★★★★
解析：下周感情世界變得有趣許多，開始懂得為感情增點色彩，也更懂得溝通的重要性，讓另一半在這段感情中感到被尊重許多，連帶提升兩人愛情的親密程度喔！

事業（學業）運勢★★★
解析：下周學／事業方面，顯示出對於目前的工作內容感到無聊，並且也較提不起動力，但是你的創造力或是想像力還是存在，只是會應用於非工作上。

金錢運勢★★★★★
解析：正偏財運都還算不錯，投資理財有望出現貴人，並給予許多建議，因此可以多留意投資方面的訊息。

魔羯座

開運顏色：咖啡色
幸運數字：62

整體運勢★★
解析：下周魔羯朋友顯得自找麻煩，面對許多事情也多了猜忌，而這樣的狀況讓自己下周顯得焦躁憂慮許多，甚至到睡覺時都還想個不停，奧斯提醒下周要適時向朋友求助，以免煩躁憂慮的狀況更加明顯喔！

愛情運勢★★
解析：下周安全感的降低，連帶讓感情上的猜忌狀況增加，所以奧斯建議下周要調整一下心態，別把自己跟另一半的感情逼出問題囉！

事業（學業）運勢★★
解析：學／事業方面，對自我的不信任與環境的不安全感增加，而這樣的狀況也影響到同事之間的相處，有爭執的暗示存在，因此要多加注意情緒上的波動。

金錢運勢★★
解析：正財運以及偏財運都不是太裡想，要多注意情緒上造成的花費，避免因一時的衝動而花錢囉！

水瓶座

開運顏色：銀色
幸運數字：97

整體運勢★★★★
解析：過往的忙碌與奔波在下周呈現休息的狀態，而這也讓水瓶朋友一直以來的緊繃在下周終於可以喘息了，不過，你似乎停不下忙碌的腳步，下周還是會習慣找些事情充實自己，奧斯建議可以放鬆的時候就好好休息，不要讓自己始終是忙碌的狀態囉！

愛情運勢★★★★
解析：雙方對於目前的感情開始願意尋找變化，因為面對長久以來的相處感到些許的厭煩，因此積極的透過檢視過去的方式去調整步伐，所以下周將會是穩定前進的一周，要好好把握喔！

事業（學業）運勢★★★★★
解析：學／事業方面，積極想突破現況，原因來自於自己對現況的不滿足，奧斯提醒下周在工作方面要多注意，別將自己逼得太緊，偶爾調整一下步伐會是件好事。

金錢運勢★★★★
解析：正偏財運都還算不錯，特別是有投資打算的朋友，下周可以考慮準備投資囉！

雙魚座

開運顏色：玫瑰紅
幸運數字：88

整體運勢★★★★
解析：下周雙魚朋友思緒清晰，如果正是需要動腦的時期，那下周會是值得好好把握的一周。另外，因下周思緒清晰許多，所以面對問題都能妥善解決，會是解決能力良好的一周，不過，奧斯提醒下周雖然思緒條理清晰，但卻始終有未付諸行動的情況存在，所以下周如果行動與思緒並行，將會是好上加好的一周喔！

愛情運勢★★★
解析：下周對於愛情的思緒清楚許多，但僅存在於想的階段，有忽略了現實的發展，所以也要著重於現實發展，這樣對情感的發展才會比較好。

事業（學業）運勢★★★★★
解析：下周在學／事業方面，顯得有點不切實際，原因可能是手邊工作還沒完成就在想著慶祝，雖然下周的工作能力不錯，但也要運用在對的地方喔！

金錢運勢★★★★★
解析：下周正財運良好，若是設計性質、業務性質以及企劃性質的朋友，下周也有望多接些Case喔！

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關鍵字：

奧斯塔羅, 12星座, 一周運勢
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