敷面膜最怕這5種NG行為！泡熱水、敷太久　小心美肌不成反爛臉

▲敷面膜的NG行為，不只白敷一場，小心還傷肌膚。(圖／翻攝IG@thanks_kim)

記者張毓容／綜合報導

敷面膜可說是最簡單又快速有效的保養方式，尤其是片狀面膜，打開、貼上臉、等時間到拿下，還不用再沖洗。但你知道嗎？看似簡單的敷面膜，要是碰到以下幾個NG行為，不僅會破壞面膜的保養效果，可能還會引起肌膚不適，美肌不成反而爛臉。到底哪些敷臉有哪些NG行為要避免，快一起來看看！

▲。(圖／翻攝IG@ahc.official)

NG 1：打開直接敷上臉

每個人膚質不同，甚至同一人每天的肌膚狀況也會有所不同，就算是網路上很多人大推的面膜，也不一定適合每個人，許多皮膚科醫師和保養達人都建議使用面膜前，務必先將面膜裡的精華液塗在手臂內側或耳後，確認無過敏、紅腫反應後再敷上臉。

NG 2：泡熱水為面膜「加溫」

天氣比較冷的時候，有些人為了避免敷臉時太冰涼，會把面膜先泡到熱水裡溫熱再拿來敷臉，但這個動作要小心！因為面膜精華液中所含成分組成繁多，基本上建議常溫置於陰涼處保存，以免造成成分不安定，產生變化；尤其美白面膜更需要特別注意，如果加熱可能會破壞精華液中的成分。

▲面膜別敷太久，最長盡量別超過20分鐘。(圖／翻攝IG@thanks_kim)

NG 3：敷越久越有效

有些人會敷著面膜做事、睡覺，一不小心就敷了半小時、一小時，甚至敷到隔天睡醒，然而敷臉時間大多以10~15分鐘左右為佳，拿下來前還保有一點濕濕的感覺，才能保有最好效果。如果時間太久導致水份蒸發，反而達不到保濕效果，因此最好參照產品建議說明時間使用，最長也盡量別超過20分鐘。

NG 4：泡澡時邊敷面膜

洗澡、泡澡時浴室裡有大量水氣，會讓片狀面膜難以貼合皮膚，導致有些局部敷不到面膜，讓效果大打折扣。面膜最佳敷用時間推薦在洗澡後30分鐘內，這時候毛孔還處於微張狀態、血液循環也很好，最有利於吸收面膜中的精華。

▲敷完臉後，還要擦上乳液或乳霜幫助留住水分和營養。(圖／翻攝IG@ahc.official)

NG 5：面膜後不做後續保養

一般片狀面膜大多使用精華液劑型幫助保濕，但通常脂質含量少、潤澤度不會太高，因此敷完面膜後，後續還是要擦上平常使用的乳液、乳霜類來幫助鎖住水分。



除了要留意以上讓面膜效果大打折扣的NG行為，選擇一款適合自己膚質膚況的面膜也很重要！除了基礎保濕、亮白，能幫助穩定肌膚狀態的修護型面膜也很受到歡迎。

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