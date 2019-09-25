網公認「怕老婆俱樂部」星座男Top 3！水瓶就愛女強人、第一名馬上嫁

編輯 ／Ann 圖／翻攝自unsplash

現在多數男性都被冠上「妻管嚴」封號，無論是出外或是在家，其實都給足了老婆面子，更已經到達了怕老婆的程度，說一絕對不敢二。以下就公開怕老婆俱樂部星座男Top 3 ，榜上有名的絕對是好男人啊！

Top 3 水瓶男

水瓶男在婚前可能充滿了我行我素的想法，讓外人猜不透。不過一旦步入婚姻，可以說是轉變了一個人。或許是因為，他們天生就比較喜歡女強人個性或是有主見的女生，所以自然而然會壓低音量。覺得順從老婆才是對的，習慣把決定權交給對方，不過如果真的是大事，還是會斟酌給點意見，不然平時絕對是怕老婆俱樂部成員。

Top 2 雙魚座

雙魚男外表和內心都一樣柔軟，他們怕老婆的原因是出自家庭和平，只要稍微妥協，就能減少爭吵，這樣的好事有何不可。所以常常給人會低頭認錯的印象，不過雙魚男也有底線，如果熱戀貼冷屁股久了，總是會胡思亂想，要他們怕老婆的前提是，妳要給他足夠的愛和陪伴。

Top 1 天秤座

天秤座絕對是婚前婚後轉變極大的星座，他們無法缺少另一半的陪伴，所以一旦習慣了對方，就會此生都希望有妳在一旁，同時也覺得分擔家務和小事情是理所當然，無疑是好老公人選。然而天秤還有一個特質，就是他們很能忍，即便妳已經踩到他的底線，他也會思考如何才能平息紛爭，為了大局著想而妥協自己，也難怪會榮登怕老婆俱樂部第一名。

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