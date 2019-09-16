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【奧斯塔羅】外向的人最適合火象星座！測哪個星座的伴侶比較適合你？

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▲哪個星座的伴侶比較適合你？。（圖／奧斯塔羅提供）

有些人談感情前
總會和曖昧對象聊星座當話題
但你知道什麼星座比較適合你嗎？

趕快和奧斯一起來看看
哪個星座的伴侶比較適合你吧！

＜＜直覺選一張牌＞＞

牌l：雙子座、天秤座、水瓶座

選擇這組牌的朋友，風象星座的伴侶比較適合你，當你談上感情時很討厭不長腦的另一半，因為你會希望另一半是個察言觀色的人，不然出門的時候，還要耳提面命告訴另一半該怎麼做，因此奧斯不得不說這樣牌組的你們，比較適合理性思考與察言觀色第一的星座朋友唷！

牌ll：金牛座、處女座、魔羯座

選擇這組牌的朋友，你們的個性是踏實又實際，這樣的牌組代表穩重與實際。談上感情的你們，並不喜歡對這段關係畫上大餅，更多時候你比較希望能夠珍惜這個當下，因為你知道只要懂得把握當下，那麼感情的延伸也就完成了，因此奧斯建議挑選對象時，最適合你們的是土象星座。

牌lll：巨蟹座、天蠍座、雙魚座

選擇這組牌的朋友，談上感情就是要濃情密意，對你們來說談感情不走細水長流、若有似無的感情狀態，因為你們渴望愛情且喜歡甜蜜，不過，當然也不用擺上鮮花或是放煙火，只要是一些生活中的小動作就能讓你們開心許久囉！因此奧斯會建議抽到這組牌的朋友，挑選伴侶時不如多看看水象星座的朋友，也許血液裡的浪漫因子會讓你們一拍即合。

牌lV：牡羊座、獅子座、射手座

選擇這組牌的朋友，談上感情就是喜歡對方外向的個性，那種對於自己想法與目標都有高度行動力的人，或是那種天天都把笑容掛在嘴邊的個性才是你們要的，而這樣的組牌也對有領導能力的對象感到欣賞，會覺得對方不錯也挺迷人的，因此奧斯建議挑選到這組牌的朋友，不如多觀察一下火象星座的朋友，畢竟，你們喜歡往外跑的個性，大概只有火象星座能奉陪囉！

▶請點我FB:奧斯塔羅行動占卜

關鍵字：

奧斯塔羅, 占卜, 塔羅, 運勢
fashion.net

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