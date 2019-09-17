【奧斯塔羅】暗戀最痛苦！欣賞對象想對你說些什麼？

有時暗戀滿難的

看著心儀對象

內心總是百感交集嗎？

如果你正有心儀的對象

今天就和奧斯老師一起來看看

你欣賞的對象想和你說些什麼吧！

＜＜直覺選一張牌＞＞

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選擇這組牌的朋友，可就要多觀察一下了，畢竟，這樣的牌組代表朋友以及友情，比較沒有感情上的念頭，所以這對象對你大概只有朋友間的想法，因此不建議你太過於主動或是積極向對方示好，現階段和對方保持朋友間的互動才會比較好，否則容易造成對方的困擾與反感唷！

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選擇這組牌的朋友，目前喜歡的對象對你沒有太多的想法，畢竟，這樣的牌組代表休息以及停滯，所以要和這對象談上感情的機率，就顯得小上許多，若你問目前該怎麼做？奧斯老師會建議你別有太大的動作，目前保持朋友關係就好，因為太過主動或是積極，多少都會影響到你們兩個人之間的關係。

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選擇這組牌的朋友，大概真的要死心了，這樣的牌組代表其他感情或第三者存在，老實說你目前欣賞的對象，應該還有其他對象或是有想追求的對象存在，而且偏偏這樣的牌組代表著，你所欣賞的對象只是把你當朋友而已，因此奧斯老師會要你思考有沒有這麼喜歡對方後，再決定下一步該怎麼走會比較好。

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選擇這組牌的朋友，目前的對象沒有想談上感情的念頭，畢竟，這樣的牌組代表過去的傷害以及關係中，有可能是這對象還卡在某段關係中，或是還留戀著前任，所以面對這樣的狀況，奧斯老師會建議你和這對象保持點距離比較好，另外，這樣的牌組也會建議你，要適時的轉移自己的注意，並且整理自己的情感想法，千萬別陷得太深唷！

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