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HOT・Stuff／「巨大珍珠包」掛上手腕超美的　免搭珠寶的懶人必收款

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▲▼ROSANTICA。（圖／翻攝ROSANTICA IG）

▲米蘭精品ROSANTICA從珠寶開展業務，近幾季跨足包袋市場。（圖／翻攝官方IG）

記者張妤瑄／台北報導

珍珠無疑是近年來珠寶創作的熱門素材，圓潤的外型本身就具有溫柔優雅的特性，若是搭配異材質設計與熱門的幾何線條，還可創造出個性風格。身為一名時尚迷，若沒收幾件「珍珠」配件，可就真的太落伍。近期越來越火紅的巨大「珍珠包」，號稱背上就免配珠寶，是時尚迷必知單品。

▲▼ROSANTICA。（圖／翻攝ROSANTICA IG）

▲ROSANTICA的「巨大珍珠包」，能一眼讓人留下深刻印象。（圖／翻攝官方IG）

義大利精品ROSANTICA從珠寶起家，近年發展包袋領域，巨大「珍珠包」就是招牌。古希臘與羅馬，給予設計師Michela Panero源源不絕的靈感，既有古典迷人底蘊，又有保持經典的魅力，使得她的作品在同一輪廓下有如此多的變化，「珍珠包」能鑲滿水晶展現華麗風格，也能放上木珠展現質樸風情。

Michela Panero擅長用異材質的運用，舉例來說在「珍珠包」的金屬支架外框下，她能加上各式各樣不同的素材，珍珠、木珠、水鑽、彩色馬賽克琺瑯、絨布、流蘇，互相拼接運用，造就每一顆巨大珍珠拎上手時，真的無需任何其他珠寶，便能展現華麗登場的隆重氣勢。

▲▼ROSANTICA。（圖／翻攝ROSANTICA IG）

▲▼ROSANTICA。（圖／翻攝ROSANTICA IG）

▲「巨大珍珠包」能掛在手腕上彰顯優雅，也能背在身上展現隨興感。（圖／翻攝官方IG）

仔細一看，巨大珍珠包基本上都配有金屬手環，能直接像配戴手環一般的掛在手腕上，且這手環的設計更不馬虎，手環兩頭加上圓球，呼應巨型珍珠外觀。整體來說，可說是世界上最實用的珠寶了！

▲▼ROSANTICA。（圖／翻攝ROSANTICA IG）

▲▼ROSANTICA。（圖／翻攝ROSANTICA IG）

▲「手環」設計讓珍珠包不只是包包，還是最實用的珠寶。（圖／翻攝官方IG）

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實際上，Michela Panero從創作珠寶起家，她兒時在時尚之都米蘭感受到時尚的魅力，後來移居紐約的11年，讓她有更多機會從不同角度深入研究藝術領域，隨後她決心回到米蘭創業，與各個時尚品牌跨界聯名，10年後她決心自創品牌，就從珠寶開始發展，近幾季才開始催生包袋產品，但也迅速打開知名度。

▲▼ROSANTICA。（圖／翻攝SHOPBOP）

▲▼ROSANTICA。（圖／翻攝SHOPBOP）

▲▼ROSANTICA。（圖／翻攝SHOPBOP）

▲ROSANTICA從珠寶起家，飾品設計是設計師的起源。（圖／翻攝SHOPBOP）

關鍵字：

HOT・Stuff, HOTStuff, ROSANTICA, 珍珠, 珍珠包, Michela Panero
fashion.net

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