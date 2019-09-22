奧斯塔羅12星座一周運勢0923-0929　魔羯出差有意外之財、天秤桃花旺

20190923-0929奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：雙子座事業運最旺！目前的學／事業中，有機會創造出不錯的成績，因此下周將會在工作上做得有聲有色，要好好把握囉！

TOP2：牡羊座愛情運最旺！雙方的感情在下周顯得積極許多，對於目前的感情也有極高的共識，是充滿熱情的在經營這段感情，並且樂於溝通，所以要好好把握下周的時間。而單身的朋友下周要多留意一些，或許會有還不錯的桃花出現。

TOP3：魔羯座金錢運最旺！下周偏財運意外的還不錯，而這樣的偏財多來自於遠方，所以有機會出差的朋友下周可要好好把握喔！

本周需注意星座

1.水瓶座事業運需要留意：學／事業方面顯得忙碌許多，但自己卻不以為意，甚至樂在其中，導致有工作狂或是過度重視工作的狀況產生，奧斯建議下周別把自己繃得太緊了，以免壓力太大喔！

2.射手座愛情運需要留意：雙方下周溝通不良的狀況明顯許多，使得雙方的距離感增加，另外，過往經驗也會在下周浮現，奧斯建議好好處理，彼此都不要在過去想法裡打轉吧！

3.處女座金錢運需要留意：下周偏財運運勢不佳，多注意投資上的風險，也要注意自己的花費是否正確，另外，也有破財的機會要多加小心。

牡羊座

開運顏色：橄欖綠

幸運數字：22

整體運勢★★★★

解析：下周牡羊的行動力提高許多，過往不想解決的事情，將在下周有解決的機會，另外，奧斯要提醒雖然行動力的提升讓你顯得極積許多，但卻有三分鐘熱度與欠缺周詳計畫的狀況，所以下周處理事情或是付諸行動前，記得要再多想一下，以免結果不盡理想。

愛情運勢★★★★★

解析：雙方的感情在下周顯得積極許多，對於目前的感情也有極高的共識，是充滿熱情的在經營這段感情，並且樂於溝通，所以要好好把握下周的時間。而單身的朋友下周要多留意一些，或許會有還不錯的桃花出現。

事業（學業）運勢★★★★★

解析：學／事業方面，如果一直有煩惱的工作內容，下周有望做個段落，另外，如果是業務或自有公司類型的朋友，下周也有望進點新案子，讓工作上有突破喔！

金錢運勢★★★★★

解析：正財運勢良好，建議下周在本業上多加努力，短期內將有進財的可能，要好好把握。

金牛座

開運顏色：紫色

幸運數字：65

整體運勢★★★

解析：下周金牛的朋友，面對人事物的熱情會消退許多，並且感到些許的孤寂感，奧斯建議下周要多著重在自己的內心，找回當初的熱情或許能夠有效改善遇到瓶頸的狀況。

愛情運勢★★★

解析：下周雙方的情感面臨問題，原因來自某一方對於目前感情付出太多，卻忽略了對方是否能夠接受，因此造成些許的壓力，奧斯建議在做些貼心舉動時，還是要看對方是否需要會比較好。

事業（學業）運勢★★

解析：下周在學／事業方面，要花點心思了解自己的能力到哪裡，避免做些無謂的動作，以免讓自己跟周遭的人事差了一大截，要多加注意喔！

金錢運勢★★

解析：下周偏財運不佳，奧斯建議如果有打算投資的朋友，適時考慮可以，但考慮太久有時會失去了機會，時機差不多就可以入場投資囉！

雙子座

開運顏色：天空藍

幸運數字：95

整體運勢★★★

解析：長久以來堅持的事物或想法在下周受到不小的挑戰，有可能是家人也有可能是來自於朋友，而也因為這樣的狀況讓雙子朋友稍稍的情緒受到影響，奧斯提醒下周在面對自己想做的事或想法，要堅持一些，避免因為外來的評價而動搖了自我的內心喔

愛情運勢★★★

解析：下周兩人之間有不小的口角狀況產生，但終屬暫時性的，而這樣爭執也將帶領彼此進入更深的情感層次中，因此奧斯提醒下周的爭吵可別往心裡去囉

事業（學業）運勢★★★★

解析：目前的學／事業中，有機會創造出不錯的成績，因此下周將會在工作上做得有聲有色，要好好把握囉！

金錢運勢★★★★

解析：偏財運勢較差，正財運勢還不錯，要是下周有機會和朋友聚會或見面，有機會了解到不錯得進財機會。

巨蟹座

開運顏色：白色

幸運數字：34

解析：下周巨蟹座朋友呈現較為低迷的狀態，而內心的煩燥感毫無來由的提升，讓自己感到不愉悅，這樣的狀況有一部份來自於自我的壓力，並且也在下周稍稍的無法負荷了，奧斯提醒下周多放輕鬆點，適時的給自己一點空間會比較好。

愛情運勢★★

解析：下周面對感情時的情緒起伏大了許多，因此影響了彼此在情感中的想法，而自己對於感情的付出總是大上許多，這樣不平衡的狀況將影響你下周的感情生活，奧斯提醒下周要多加注意。

事業（學業）運勢★★

解析：學／事業方面存在力不從心的狀況，即使是早已習慣的工作內容，還是會有這樣的狀況，因此下周於工作上的瑣碎事物也多了起來，讓自己感到煩燥許多，所以下周處理工作內容上要多點耐心，不要讓情緒影響到工作。

金錢運勢★★

解析：整體財運不佳，下周要盡量避免支出不必要的花費，以免讓自己在月底時經濟吃緊。

獅子座

開運顏色：綠色

幸運數字：86

整體運勢★★

解析：下周獅子朋友將轉入較不穩定的一周，對於一些有利自己的機會都無法有效掌握，其中的原因主要是自己的思考不像過去清晰，所以沒有想得太周全，奧斯建議處理事情或決定前，都要多想一下，尤其是細節的部份要更加留意。

愛情運勢★★★

解析：下周在感情上太著重於思考，造成了些許的不良反應，間接導致感情停滯了起來，奧斯建議下周擅長思考的優點不要應用在感情上會比較好喔！

事業（學業）運勢★★★

解析：學／事業方面，下周容易鑽牛角尖且太過執著，導致工作或學業多了些阻礙，並且間接也失去了機會，要多注意這樣的狀況喔！

金錢運勢★★

解析：正偏財運皆不理想，如果有投資動作的朋友，奧斯建議保守一點會比較好。

處女座

開運顏色：褐色

幸運數字：75

整體運勢★★★

解析：下周處女朋友自信消退許多，並且事情多了起來，但卻因為對自己沒有太多的自信，以致接踵而來的雜事讓自己有點喘不過氣，奧斯提醒下周要多相信自己一些，以免影響到日後狀況。

愛情運勢★★★

解析：感情世界中堆起了保護層，將自己與另一半隔絕開來，原因大多是因為自我安全感的不足，奧斯提醒下周不論是安全感或是對感情沒信心，都該和另一半好好溝通，如此一來才能改善狀況。

事業（學業）運勢★★

解析：學／事業方面，關起和同事溝通的橋梁，選擇讓自己埋頭做事，導致狀況不佳，奧斯建議下周遇到工作上的問題時，要多和周遭同事求援才會比較好喔！

金錢運勢★★

解析：下周偏財運勢不佳，要多注意投資上的風險，也要注意自己的花費是否正確，另外，也有破財的機會要多加小心。

天秤座

開運顏色：橘色

幸運數字：42

整體運勢★★★★★

解析：歡愉與慶祝的氣氛將充滿天秤朋友下周的生活裡，長久以來努力的事情也有旺在下周開花結果，如有面對阻礙或瓶頸的朋友，下周也許能減緩許多，因此下周儘管好好享受這樣的歡愉吧！

愛情運勢★★★★

解析：彼此在感情中的狀況更加良好，樂於溝通與分享，讓雙方在感情的路上順利許多。而單身朋友下周的桃花運還不錯，或許有機會出現還不錯的對象，另外，有伴的朋友要適時拒絕外來的示好喔！

事業（學業）運勢★★★★

解析：學／事業方面有成功的徵兆，甚至出現為公司立功的好預兆，奧斯提醒下周在學／事業方面多加努力，因為成功將隨之而來要好好把握。另外，自有公司的朋友，下周業務與訂單也有增加的狀況。

金錢運勢★★★

解析：偏財運優於正財運，或許朋友之間會為你帶來許多進錢的機會，若有朋友捎來點投資訊息也可以好好參考一下。

天蠍座

開運顏色：銀色

幸運數字：53

整體運勢★★★★

解析：下周天蠍朋友對於自信提升許多，讓自己面對周遭的人事物時，都有強大的信心能夠處理得當，另外，因自信心的提升也吸引到周遭的目光，所以下周好好享受當個矚目焦點吧！

愛情運勢★★★★

解析：彼此感情將有更進一步的發展，使得雙方信任感在下周提高許多，如果是剛在一起的情侶，彼此下周的感情也會進展的非常快速且穩定。另外，奧斯則要提醒單身的朋友，愛情雷達要敏銳一些或許會有桃花出現喔 ！

事業（學業）運勢★★★★★

解析：下周在工作／學業上自信心相當的強烈，讓自己在學／事業上顯得得心應手，同時，強烈的自信心也勝任了工作，讓你對目前的工作環境感到喜愛。

金錢運勢★★★

解析：正偏財運都相當良好的一周，可留意親朋好友帶來的投資訊息，或許有機會得到還不錯的金錢回報。

射手座

開運顏色：黃色

幸運數字： 62

整體運勢★★

解析：下周射手朋友的想像力與創造力消退許多，產生自我封閉的狀況，並且開始懷疑自己的能力，奧斯提醒下周要適時增加自我的信心，也要避免因信心消退而有想走捷徑的想法，要多注意囉！

愛情運勢★★

解析：雙方下周溝通不良的狀況明顯許多，使得雙方的距離感增加，另外，過往經驗也會在下周浮現，奧斯建議好好處理，彼此都不要在過去想法裡打轉吧！

事業（學業）運勢★★

解析：下周在學／事業方面顯得綁手綁腳許多，有放不開的狀況，並且容易注意不重要的事情，導致判斷失常或錯誤的決定，奧斯提醒在工作上要留意囉！

金錢運勢★★

解析：正偏財運較平淡，不太有貴人帶財，另外，在投資方面下周要多避免，因為有盲目投資導致損失的可能喔！

魔羯座

開運顏色：藍色

幸運數字：51

整體運勢★★★

解析：下周魔羯朋友面對事情都提不起勁，而這樣的狀況來自於下周冷漠感的提升，面對周遭的人事物都顯得冷冷淡淡的，雖然不會影響太多，但奧斯還是要提醒，下周要適時的提起些熱情會比較好喔！

愛情運勢★★

解析：下周自我意識的提升，讓兩人在感情中多了些摩擦，面對一些溝通的事情都堅持己見，因此奧斯提醒下周要適時的關心彼此，才不會澆滅了愛情中的熱情。

事業（學業）運勢★★

解析：學／事業方面會存在對自己未來感到無力的狀況，甚至也有在職場上出現口角的隱喻，所以下周記得要好好管理自己的情緒喔！

金錢運勢★★★★

解析：下周偏財運意外的還不錯，而這樣的偏財多來自於遠方，所以有機會出差的朋友下周可要好好把握喔！

水瓶座

開運顏色：灰色

幸運數字：59

整體運勢★★★

解析：下周水瓶朋友對於未來變得盲目許多，一直以來的堅持與夢想在下周黯淡許多，另外，要注意下周物質欲望較大，所以奧斯建議下周要把自制能力拿出來，並且適時調整自己狀態會比較好喔！

愛情運勢★★★

解析：雙方對於現況感到不甚滿意，有一昧追求未來導致忽略了現實的狀況存在，所以下周要著墨於現在，才能避免發生這樣的情況喔！

事業（學業）運勢★★

解析：學／事業方面顯得忙碌許多，但自己卻不以為意，甚至樂在其中，導致有工作狂或是過度重視工作的狀況產生，奧斯建議下周別把自己繃得太緊了，以免壓力太大喔！

金錢運勢★★

解析：財運不慎理想，要避免多餘的支出，另外，物質慾望的提升也會造成很大的影響喔！

雙魚座

開運顏色：粉紅色

幸運數字：66

整體運勢★★★

解析：下周雙魚朋友煩惱增添了許多，而且都不是容易解決的問題，這樣的狀況讓自己在下周顯得煩躁許多，奧斯建議下周面對這些惱人的狀況時，要適時的轉個念頭或許能學到不少經驗。另外，由於下周出現的狀況對之後影響甚多，所以能解決的要盡量解決。

愛情運勢★★★★

解析：過往遇到的狀況或經驗在下周重新浮現，導致面對另一半時多了點不耐，其中，好處是雙方都有意好好解決問題，所以算是個還不錯的感情周期。

事業（學業）運勢★★★★

解析：學／事業方面，過往不想處理的事情或問題都將在下周解決，並且工作上也有貴人的出現，所以要好好把握喔！

金錢運勢★★★

解析：正偏財運都還不錯，但都屬守不住的財富，奧斯建議若想守財，下周要注意不必要的開銷。

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